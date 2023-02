(VIDEO) Shakira narra la reacción de sus hijos al enterarse de su canción con Bizarrap

Shakira ha sacado algunas canciones dedicando a su ex esposo Gerard Piqué. La entrevista realizada a la colombiana mostró a una artista seria donde habló de varios aspectos de sus canciones y de cómo han reaccionado sus hijos y han apoyado en los temas ‘Monotonía’ y la “Sessión con BZRP”.

En entrevista con Enrique Acevedo para el programa mexicano ‘En Punto’, la artista se refirió a la rotura con Gerard Piqué y cómo está manejando ese aspecto: “Ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona. Resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración. De que los sueños se rompen... y ser un ejemplo para mis hijos para ver que se puede sobrevivir”. Además se refirió sus hijos son los mayores admiradores de su madre. “Ellos tienen una participación en mi carrera bastante activa, porque tienen buenas ideas. Tienen mucho criterio, opiniones, siempre les escucho, siempre tienen algo que decir”.

"Ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona. Resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración. De que los sueños se rompen... y ser un ejemplo para mis hijos para ver que se puede sobrevivir"



- Shakira para el programa "En Punto". pic.twitter.com/oh8fxD0OjS — mtvspain (@mtvspain) February 28, 2023

Shakira explicó cómo es el aporte de sus hijos para sus canciones: “Sí, en el vídeo de ‘Te Felicito’, Sasha, el menor, tuvo la idea del robot y Milan lo del fuego verde. El arte gráfico de ‘Monotonía’ lo hizo Sasha en su Ipad. No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony. Y le dije a Sasha: ‘¿Tú qué opinas?’. Y me dijo: ‘No mami, yo te lo hago’. Y cogió y se puso en su Ipad. Cuando lo tuvo, me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony”, explicaba la colombiana en la entrevista.

Sobre la canción de Bizarrap y la reacción de Milan

“Lo de la sesión #53 con Biza, es el resultado de una sugerencia de Milan: Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino”, expresó Shakira sobre los deseos de su hijo para lo cual explicó la coincidencia de que el artista argentino Bizarrap le escribió para hacer una colaboración. “Recuerdo que tengo grabado un audio de Milan, que le mandó a mi manager, en el que le decía: ‘Jamy, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap’”, contaba Shakira nuevamente la anécdota con una sonrisa en la cara debido a la sorpresa de su hijo.

“Él fue quién me introdujo en la música de Bizarrap, es lo bueno de tener hijos chiquitos”, concluyó.