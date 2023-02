Shakira no le perdona a familia de Piqué aceptar a Clara Chía: de nuevo arremete contra su exsuegra

Shakira no se detiene y sigue cosechando frutos, ahora con la nueva canción “TQG”, colaboración con Karol G, donde reafirma su tristeza y duelo por la traición de Gerard Piqué con Clara Chía Martí.

“Volver contigo never, tú eres la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven”; “Vi lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me río, yo me río”, algunas de las estrofas que arremete específicamente contra el exfutbolista y su novia.

Así que la cantante barranquillera sigue su venganza, pues no ha sido fácil superar no solo que fue engañada, sino en su propia casa y con la anuencia y apoyo de sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué Rovira.

Los padres de Piqué siguen como vecinos de la barranquillera, una situación que tiene muy preocupado al exfutbolista. Recientemente corrió el rumor de que Joan y Montserrat deseaban mudarse para evitar encontrarse con la madre de sus nietos y quitarse a la prensa y a los paparazis de encima.

Pero siguen allí, aguantando a los fans, el asedio de los medios y a una Shakira que está dispuesta a los que sea para seguir la guerra contra el que fue su pareja por 12 años y padre de sus hijos Milan y Sasha.

Shakira combate las malas vibras desde su balcón

Según el portal OK Diario, la barranquillera no se olvida de la traición de sus exsuegros, quienes recibieron con bombos y platillos a Clara Chía Martí en su casa y en sus vidas.

A Shakira no le basta con dedicarle una estrofa de su canción con Bizarrap a Monserrat Bernabéu: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, sino que también colocó en su balcón que da con la casa de la madre de Piqué una bruja.

Asegura la prensa española que la bruja, por un temporal, terminó en el jardín de Montserrat, lo que hizo que esta y su esposo se llevaran un buen susto.

Todo lo negativo que hay actualmente en la vida de la intérprete de Te Felicito y Monotonía responden a su ex, al padre de sus hijos, y la manera de vengarse es no sólo con la letra de sus canciones, sino con esta bruja en dirección a la casa de su suegra.

¿Recuperó la bruja o es otra?

Según el periodista de Europa Press que logró obtener las imágenes de Piqué y Clara Chía juntos caminando por las calles de Barcelona, asegura que la bruja volvió al balcón de Shakira.

No se conoce si es la misma que se llevó el temporal y la recuperó o es otra que decidió comprar la barranquillera para seguir con su venganza y apartar las malas vibraciones de su exsuegra.

Lo cierto es que la bruja está de nuevo en lo alto de la casa de Shakira, en una de las terrazas de la mansión de Espulgas de Llobregat en la que residieron la colombiana y Piqué cuando eran pareja y en la que ahora lo hace ella sola junto a Milan y Sasha.

Shakira sigue esperando la recuperación de su padre, William Mebarak, para marcharse a vivir a la mansión que tiene en Miami y dejar atrás este capítulo horrendo lejos del padre de sus hijos y de su nueva vida junto a su actual novia, Clara Chía.