“Si tu novio no te mira como Feid a Karol G, sal de ahí amiga”: ¿Será esta otra prueba de que estarían juntos?

En redes sociales se expuso un video de Feid grabando a Karol G sin quitarle la mirada de encima en el nuevo lanzamiento de su álbum “Mañana será bonito”. Esta sería una prueba más de que estarían en un relación sentimental. Ahora, muchos fanáticos están esperanzados que la pareja confirme su noviazgo; que cada vez es más obvio. No solo se lo vio a Ferxxo babeando por la ‘Bichota’, aún hay más.

[ Anuel lanzó tremenda indirecta tras salida del nuevo tema de Karol G: “¿Qué te hizo pensar que no te iban a traicionar?” ]

El intérprete de “La inocente” pasó la mayor parte de la noche junto a Karol G. Con su barba y sus gafas que lo caracterizan. El colombiano, después de observarla por un largo tiempo, decidió sacar su teléfono para grabarla mientras concluía con su canción. Su emoción por ver brillar a la paisa fue visible.

Feid disfrutando el show de Karol G está noche! 💚 pic.twitter.com/XHGft0XGKS — Feid Site (@feidsite) February 25, 2023

Mientras realizaba el video, Ferxxo no pudo esconder su sonrisita nerviosa de joven enamorado. Se aguantó las ganas de suspirar por quién, según los fanáticos, es la mujer que conquistó su corazón. Para disimular, bebió el líquido que traía en su mano; pero nunca dejó de sonreír.

Además, no solo la filmó. Muchos seguidores se dieron cuenta que él prendió el flash de su celular para que Karol G supiera que estaba ahí presente y apoyándole en su nuevo lanzamiento.

Karol G, un guiño a Feid

Pero no solo es eso. La colombiana “casualmente” portaba unas gafas al estilo “Ferxxo mor” y su ‘outfit’ completo era verde, color por lo que se le identifica a Feid. Todas las pruebas se han vuelto tan obvias que cuando lo confirmen “todos vamos hacernos los sorprendidos”.

🎥 Karol G ayer junto a Feid, Ovy On The Drums, Ryan Castro y Justin Quiles en Miami. pic.twitter.com/P5aO7CLvqK — Karol G Site (@KarolGSite) February 25, 2023

Los seguidores de este dúo colombiano, empezaron a comentar cosas como: “Ojalá me llegue un Ferxxo como novio”, “De lo que perdió Anuel AA”, ”Si no me miran así no quiero nada”, “Si tu novio no babea cada que te ve, salgan de ahí soldadas”, “Ya confirmen rápido que están juntos”, “Aw... esa carita del Fercho”.