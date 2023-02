‘Nachita’ bailó co su hijo menor en ‘Soy El Mejor’: El público le dio alta puntuación a su presentación

Narcisa Ríos fue la pareja de su hijo menor, Pablo Ruales en el reality show ‘Soy El Mejor’. La madre del fallecido Efraín Ruales se conmovió y no pudo evitar derramar lágrimas cuando supo el público les había dado una puntuación de 10 puntos.

‘Nachita’, como es conocido por todos en el medio, agradeció a los televidentes y seguidores del programa, además dedicó el baile a su hijo Efraín.

“Ese diez significa mucho para mí, no por lo que estoy haciendo ahorita, si no por lo que es, una huella que dejó alguien que quisimos mucho y yo les agradezco de todo corazón, porque no hay nada mejor que tener un corazón agradecido”, fueron algunas de las palabras de Narcisa.

Tanto ella como Pablo, estaban vestidos como Kiko y Doña Florinda, de la vecindad del Chavo del 8, famosa serie de televisión mexicano. En el reto ‘ronda TikTok’ cada participante tenía un tema diferente y, a Pablo le tocó ser Kiko. Su presentación fue enérgica, llena de alegría y al bailar con ‘Nachita’ se tornó sentimental.

Los usuarios en Instagram demostraron su apoyo y, la emoción que sintieron al ver bailar a madre e hija en el escenario del programa que se transmite por TC Televisión. “Bellos cada que el baila, me recuerda a mi Efrita. Dejó un excelente legado”, fue unos de los comentarios de Instagram.