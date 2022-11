Mamá de Efraín Ruales no aguantó el llanto al recordarlo y contó cómo son sus días sin él: “Hay momentos en que caigo”

A casi dos años desde que aquella lamentable noticia se hizo titular y centro de foco en Ecuador entero, comunicando el asesinato de uno de los presentadores de televisión más conocidos de las pantallas, Efraín Ruales, su familia, sus amigos, su amor y hasta sus seguidores, siguen recordándolo con dolor y emotividad.

Sin duda alguna, el 27 de enero de 2021, es una fecha imborrable en el corazón de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir de cerca con Efraín, inclusive hasta para los que solo lo veían a través de las pantallas, sin embargo, si hay una persona que jamás olvidará al ecuatoriano y que siempre le llevará consigo con un sentimiento único, es su madre, Narcisa Ríos.

La progenitora del que alguna vez también fungió como actor, dejó al descubierto su lado más humano, el más sensible, el que pocos entienden, el de una mamá que debió enterrar a su hijo. Narcisa Ríos contó en una reciente entrevista lo que para ella ha sido este tiempo, estos casi dos años, en los que ya su ´Efra´ no está.

“Yo a veces, no a veces, todas las mañanas, hay momentos en que sí caigo un poco, digo bueno y otro día y que voy a hacer en este día y después Dios me pone en esta cabecita de aquí, no, a ver tengo mis hijos, mis nietos, tengo que salir adelante y tengo que mostrar esta carita, porque es verdad, no podemos escoger muchas veces las circunstancias ni las situaciones casi nunca, pero si podemos escoger nuestra actitud y esa actitud debe ser así, positiva, sonriente y más, si tenemos a nuestro lado seres que amamos porque como alguna vez yo leí, todos tenemos el deber de ser felices, para poder hacer feliz a los demás”, dijo entre lágrimas Narcisa Ríos para el programa ´Un día a la vez´.

Asimismo agregó que aunque lleva todo su dolor guardado, pone siempre su mejor cara, porque “los que se fueron nos amaron y no quieren ver a personas tristes”.