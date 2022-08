Nachita y Alejandra tienen una conexión única: “Siempre ocuparán un lugar especial” dijo la madre de Ruales

Narcisa Ríos, mamá de Efraín Ruales, expresó en una entrevista que, Alejandra Jaramillo y su hijo Sebastían, siempre ocuparán un lugar especial en su vida. Narcisa, conocida como ‘Nachita’, llegó al nuevo hogar de ‘La Caramelo’ en Estados Unidos y junto a la mamá de Alejandra conversaron para el programa que tienen juntas.

Durante los ocho minutos que dura la entrevista, Nachita expresó con mucho cariño lo orgullosa que se siente de Alejandra, además resaltó que la presentadora tiene una humildad y sencillez única. Luego de los halagos, Alejandra le respondió con un abrazo, dando a entender que el aprecio que se tienen es mutuo.

“He venido acá, a su casa, y créanme que me siento como en mi casa porque su inmenso amor así me lo hace sentir, y no me cansaré de agradecer”, dijo Narcisa sobre su estadía en el hogar de la conductora televisiva.