“Nadie la botó”: ¿Carolina Jaume se autodespidió de Ecuavisa, canal donde no era empleada?

Carolina Jaume aseguró que fue despedida de Ecuavisa supuestamente por culpa de su expareja, Allan Zenck, a quien se refirió como “el que sabemos”. Sin embargo, el medio de comunicación aseguró ella no era empleada del canal. Entones, ¿Jaume se autodespidió?

“Carolina no es empleada del canal, ella fue invitada a un segmento del programa (Mesa Caliente) en donde se invitó a las cuatro famosas, incluida ella”, aseguró la producción de “En Contacto” a Ecuavisa.

Lo único que cumplía Jaume con el medio era un contrato de imagen por las grabaciones respectivas que fueron en dos ocasiones, enero y febrero.

Las mismas grabaciones serán presentadas en el mes de marzo, una vez por semana. Asimismo, los productores afirmaron que “nadie la botó”. Su último contrato fue en el reality en el reality “El Poder del Amor 2″.

Carolina Jaume, despedida de Ecuavisa (Instagram @carolinajaume)

Sobre el supuesto despido

La tarde de este miércoles 22 de febrero, Jaume anunció que fue despedida de Ecuavisa. La reconocida presentadora de televisión aseguró que:

“Quería comunicarles de mi boca, que lamentablemente fui despedida de Ecuavisa gracias al que sabemos, me hizo botar nuevamente del trabajo. Lo que yo digo es me hace echar de todos los trabajos y aun así no pagó, no quiere colaborar. A mi hijo le tienen que operar, se lo comuniqué, no quiere ayudar con la operación. Nunca me ayudó a pagar la escuela, no le interesa pagar, pero me deja sin trabajo y que yo pierda una fuente de ingreso importante”.

Carolina Jaume fue despedida de Ecuavisa (Instagram Carolina Jaume)

Finalizó agradeciendo al canal, entendiendo su posición. También se dio a conocer que la actual novia de Allan Zenck, Gabriela Guerrero iniciará acciones legales en contra de Jaume por la forma en como la reconocida actriz se ha referido a ella.