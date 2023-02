Carolina Jaume borró la foto de perfil de su Instagram tras ser despedida de Ecuavisa: ¿cuál fue su última publicación?

Carolina Jaume nuevamente se vio envuelta en una nueva polémica. La reconocida presentadora de televisión fue despedida de Ecuavisa por los constantes conflictos que tenía con Allan Zenck. Sobre todo por las acusaciones que ella hizo a su expareja y a Gabriela Guerrero, novia actual de Allan, que aseguró va a tomar acciones legales en contra de Jaume.

[ -Lea también: Carolina Jaume, despedida de Ecuavisa gracias “al que sabemos” ]

Horas después en que hizo arder el mundo por medio de sus historias de Instagram, Carolina eliminó su foto de perfil, y realizó una última publicación donde expresó su estado de ánimo.

Carolina Jaume eliminó su foto de perfil de Instagram. Imagen. Imagen: captura de pantalla de @carolinajaume

Por medio de una historia, publicó una frase donde hacía alusión a todo lo que le había sucedido recientemente:

“Me desperté pensando en todas las cosas que uno pasa en silencio, la vida es insoportable muchas veces, las deudas, los sueños inconclusos, las personas que se van, las personas que nos dañan, la idea que nos vendieron de éxito, ‘uff’ un abracito para todos los que seguimos aquí”.

Última publicación de Carolina Jaume tras eliminar su foto de perfil. Imagen: captura de pantalla de @carolinajaume

Carolina Jaume también publicó varias capturas de chat con Allan Zenck, donde ella revelaba que su ex fue quien provocó que Ecuavisa la bote del segmento del que ella era parte.

¡Fuera de Ecuavisa!

La tarde de este miércoles 22 de febrero anunció que fue despedida de Ecuavisa “gracias al que sabemos”, refiriéndose a su exesposo Allan Zenck.

“Quería comunicarles de mi boca, que lamentablemente fui despedida de Ecuavisa gracias al que sabemos, me hizo botar nuevamente del trabajo. Lo que yo digo es me hace echar de todos los trabajos y aun así no pagó, no quiere colaborar. A mi hijo le tienen que operar, se lo comuniqué, no quiere ayudar con la operación. Nunca me ayudó a pagar la escuela, no le interesa pagar, pero me deja sin trabajo y que yo pierda una fuente de ingreso importante”.

Mensaje de Carolina Jaume tras saber que Gabriela Guerrero iniciará acciones legales en su contra (Instagram @carolinajaume)

Finalizó agradeciendo al canal, entendiendo su posición. También se dio a conocer que la actual novia de Allan Zenck, Gabriela Guerrero iniciará acciones legales en contra de Jaume por la forma en como la reconocida actriz se ha referido a ella.