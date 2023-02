Carolina Jaume, despedida de Ecuavisa gracias “al que sabemos”

Carolina Jaume nuevamente en el ojo del huracán. La tarde de este miércoles anunció que fue despedida del canal Ecuavisa “gracias al que sabemos”, refiriéndose a su exesposo Allan Zenck.

“Quería comunicarles de mi boca, que lamentablemente fui despedida de Ecuavisa gracias al que sabemos, me hizo botar nuevamente del trabajo. Lo que yo digo es me hace echar de todos los trabajos y aún así no pagó, no quiere colaborar. A mi hijo le tienen que operar, se lo comuniqué, no quiere ayudar con la operación. Nunca me ayudó a pagar la escuela, no le interesa pagar, pero me deja sin trabajo y que yo pierda una fuente de ingreso importante”.

Carolina Jaume fue despedida de Ecuavisa (Instagram Carolina Jaume)

Finalizó agradeciendo al canal, “entiendo su posición”, dijo la presentadora. Este mismo día se dio a conocer que la actual novia de Allan Zenck, Gabriela Guerrero iniciará acciones legales en contra de Jaume por lo que ha dicho de ella en sus redes sociales, así lo confirmó su abogado.

“No se puede mancillar el nombre y la honra de una persona en base a expresiones, historias creadas, fotos alteradas de una persona que públicamente ha demostrado que no hace lo correcto”, dijo Alfonso Cedeño a Los Hackers de la Farándula.

Ante estas declaraciones Carolina Jaume tampoco se quedó callada y antes de anunciar su despido respondió. “La amante de cuatro años de cajeta de Titanic va a denunciar a la esposa cachuda por daño a la honra y al buen nombre”, acompañó este mensaje con emojis de caritas riendo.

“Porque con la reputación y buen nombre de una mujer digna no se mete (...) pero la Transformer puede dejara a tres niños sin hogar, pegar a mi hijo, insultar a mi hija, prohibir que le den educación a un niño autista y robarse hasta mis sábanas, estamos locos”.

Mensaje de Carolina Jaume tras saber que Gabriela Guerrero iniciará acciones legales en su contra (Instagram @carolinajaume)

Carolina Jaume en Ecuavisa

Jaume por un tiempo fue una de las presentadoras del canal. Luego, tras problemas que fueron de dominio público con Allan Zenck se separó del canal por un tiempo. Sin embargo hace poco inició empezó el proyecto de mesa caliente en la que se juntan Carolina Jaume, Marián Sabaté, Nathalie Carvajal y María Fernanda Ríos donde hablan ‘sin pelos en la lengua’.

De hecho en la cuenta de Instagram de En Contacto hace horas, presentaron el segmento como Jaume como la protagonista.