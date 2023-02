“Mia Khalifa en el bando de Shakira”: Así reaccionó al nuevo lanzamiento musical con Karol G

Mia Khalifa, la excreadora de contenido para adultos, ha reaccionado al nuevo lanzamiento musical entre Shakira y Karol G por medio de una historia en Instagram. Asimismo, la modelo promocionó la nueva canción y dio a conocer de qué bando se encuentra.

El nuevo éxito de las colombianas se estrenará el 24 de febrero con la expectativa del contenido de la letra. Esto, tras juntar a dos de las mujeres más grandes del género urbano y por sus recientes rupturas amorosas.

Mía Khalifa reacciona a la nueva canción

No es la primera vez que la libanesa ha mostrado gran apoyo a Shakira en sus redes sociales. Hace unas semanas, ella había compartido un sensual video en traje de baño mientras escuchaba la canción de Shakira junto a Bizarrap tomando el sol.

¿Mia Khalifa se siente identificada con las artistas?

Los fanáticos de Mia no se quedaron callados y relacionaron el gran apoyo de la modelo con el repentino rumor de su ruptura con el reguetonero Jhay Cortez.

Se ha especulado que al parecer no quedaron en buenos términos, por lo que ninguno de los dos conservan fotografías juntos y en sus perfiles de Instagram dejaron de seguirse.

Mía y Jhay

No es coincidencia que junto a la historia de Instagram, la modelo cantara una parte de la melodía: “Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques”, mientras afirmaba la siguiente parte: “Yo, contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliquеs”.

Los seguidores de la influencer se han preguntado lo siguiente: ¿Indirecta a Jhay?

Con una gran fluidez en el español, continuó cantando la frase: “Te creíste que me heriste, y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Esa frase en especial se la sabia a la perfección moviendo su cabeza en forma de aprobación.

Junto a su historia agregó la siguiente descripción: “International Shak y Karol G week”. Al parecer Mia Khalifa es muy fanática de Shakira y quedan las expectativas de verla interpretar la próxima canción que está en lanzamiento.