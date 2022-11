Mia Khalifa halaga a un fotógrafo ecuatoriano y le da las gracias por pasar tiempo con ella

Raynner Alba, conocido en las redes sociales y en el mundo artístico como Phraa, es el fotógrafo ecuatoriano que recibió halagos de Mia Khalifa, luego de que le hiciera una sesión de fotos. Oriundo de Cuenca, Phraa dejó su ciudad natal hace unos años y, desde entonces se dedica a capturar grandes momentos.

Entre ellos, compartir y capturar a la modelo libanesa, nacionalizada como estadounidense. Parte del resultado lo publicó Phraa en su Instagram y lo acompañó con un texto emotivo que hizo llorar a la también actriz.

“Siempre he buscado la manera de no solo hacer fotos sino conocer el alma de las personas. Y el día de este shoot para mí no solo fue un sueño lograrlo y compartirlo con @titiloizos quien la maquilló sino escuchar mil y un cosas sobre arte, el mundo interior por parte de Mia y como ella observa los momentos como grandiosos pase lo que pase… aparte de todo esto verla crear, compartir su hogar y sus ideas fue verla como una total artista, lo que ella es”, afirmó el fotógrafo ecuatoriano.

A esta publicación Mia Khalifa respondió en los comentarios, diciendo “Phraa, ¡este pie de foto me hizo llorar! Gracias por capturar estos momentos especiales y pasar tiempo conmigo”.

El pasado jueves 10 de noviembre, nuevamente Phraa volvió a compartir dos imágenes más de la sesión de fotos. “Siento que estamos poniendo el nombre del Ecu muy arriba!”, escribió, haciendo referencia a que su trabajo coloca el nombre de Ecuador en alto, porque a donde sea que va lo representa.

Mia Khalifa x Phraa🇪🇨📸🇺🇸🦖



Siento que estamos poniendo el nombre del Ecu muy arriba! 🥳 #Ecuador pic.twitter.com/0U23YtqL3p — Phraa (@Phraa11) November 11, 2022

Raynner también ha fotografiado a Maluma, Jennifer López, Ben Affleck, Neymar, Karol G, Ozuna, CNCO, Joe Jonas, Daddy Yankee, Bella y Gigi Hadid, Zendaya, Anitta, Lewis Hamilton, Calle y Poché, Eladio Carrión, Diego Boneta, Donatella Versace, The Weeknd. y, la más reciente Mia Khalifa.