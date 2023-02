“La carta llegó al canal! Carolina Jaume reacciona luego que Ecuavisa informara que no la despidió

Carolina Jaume había anunciado que fue despedida de Ecuavisa por culpa de su expareja, Allan Zenck. “Lamentablemente fui despedida de Ecuavisa gracias al que sabemos, me hizo botar nuevamente del trabajo. Lo que yo digo es que me hace echar de todos los trabajos y aún así no pagó, no quiere colaborar”.

Carolina Jaume fue despedida de Ecuavisa (Instagram Carolina Jaume)

Sin embargo, el canal aclaró que no la despidió porque ella no era empleada en la empresa, sino estaba de invitada en uno de los segmentos del programa ‘En Contacto’.

“Carolina no es empleada del canal, ella fue invitada a un segmento del programa (Mesa Caliente) en donde se invitó a las cuatro famosas, incluida ella”. — ECUAVISA

La actriz era parte del segmento ‘Mesa Caliente’ junto con Marián Sabaté, Nathalie Carvajal y Mafer Pérez. De acuerdo a Ecuavisa, Jaume “cumplió con un convenio por imagen con el medio de comunicación para las grabaciones respectivas, mismas que fueron en dos ocasiones (enero y febrero). Estas grabaciones culminadas serán presentadas en el programa matinal una vez por semana hasta el mes de marzo”.

Es así que aclaran que “nadie la botó” y que su último contrato con el canal fue en El Poder del Amor 2. Después fue invitada como otros rostros de la pantalla.

Repuesta de Carolina Jaume

La ecuatoriana no se quedó callada e hizo una historia de Instagram respondiendo de manera sarcástica ya que había mostrado mensajes presuntamente con Allan Zenck donde corroboraba que él tuvo algo que ver.

Manejemos la versión que ellos manejan. Olvidemos de mis chats y conversaciones del porqué no voy a regresar y la carta que el viernes llegó al canal de parte de Don Chepo (Allan Zenck) y cómo perjudica el programa”. — Carolina Jaume

Historia de Carolina Jaume tras su salida de Ecuavisa (Instagram @carolinajaume)

En otras historias tras su anuncio de un supuesto despido mostró capturas de una conversación de WhatsApp. “No Carolina, tú no has visto lo peor de mí, solo deja de hablar de mí, cumple con el acuerdo nada más te pido. Ya viste que fui capaz de ir con mi abogado a tu lugar de trabajo, debes saber que soy capaz de ejecutar el acuerdo”.