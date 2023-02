“Fui con mi abogado a tu lugar de trabajo”: Carolina Jaume filtra chats que corroboran que Allan Zenck causó su despido

Está demostrado que es imposible que entre Carolina Jaume y Allan Zenck, exista paz, en un nuevo capítulo, o en un nuevo intento por demostrar quien puede perturbar más la vida del otro, el ex esposo de la ahora ex presentadora de televisión, se aseguró de que Jaume volviese a quedar fuera de Ecuavisa.

La noticia fue dada hace tan solo unas horas por la también actriz, quien por medio de una historia de su cuenta en Instagram, se encargó de explicar, que fue despedida del canal de cerro, gracias “al que sabemos”, y aunque en ese momento no dio su nombre, posteriormente y unas publicaciones más tarde, difundió los chats en los que el mismo Zenck, se encargó de hacerle saber, que él habría sido el promotor de su salida.

“Quería comunicarles de mi boca, que lamentablemente fui despedida de Ecuavisa gracias al que sabemos, me hizo botar nuevamente del trabajo. Lo que yo digo es me hace echar de todos los trabajos y aún así no pagó, no quiere colaborar. A mi hijo le tienen que operar, se lo comuniqué, no quiere ayudar con la operación. Nunca me ayudó a pagar la escuela, no le interesa pagar, pero me deja sin trabajo y que yo pierda una fuente de ingreso importante”, es parte de lo dicho por Jaume.

Carolina Jaume fue despedida de Ecuavisa (Instagram Carolina Jaume)

Seguidamente, Carolina Jaume mostró evidencias de que lo que dice no se trata de una acusación falsa y publicó los mensajes de Zenck.

Historia de Instagram de Carolina Jaume

“No Carolina tu no has visto lo peor de mí, solo deja de hablar de mí, cumple con el acuerdo nada más te pido. Ya viste que fui capaz de ir con mi abogado a tu lugar de trabajo, debes saber que soy capaz de ejecutar el acuerdo”, son parte de las líneas que se dejan leer entre el rebote de mensajes entre la ex pareja, y que hacer parte de la respuesta del empresario para Jaume.