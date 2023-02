Jamil de MasterChef Ecuador fue al restaurante Ikaro de la Chef Caro Sánchez y mostró el lujoso menú, ¿cuánto cuesta?

Jamil Faour, uno de los participantes del programa MasterChef Ecuador de la cuarta temporada, no faltó al restaurante Ikaro de la Chef Caro Sánchez. Los cocineros han mantenido una buena relación con los jurados tras la competencia y no han perdido la oportunidad de visitar esta experiencia gastronómica. Jamil no fue solo, lo acompañaron su padres y también fue otro de los participantes, Andrés, el Ajicero.

Mediante las historias de Instagram mostró varios de los platos que deleitó en el restaurante de la Chef Caro y su esposo. El menú es una fusión de comida española por Iñaki Murúa como buñuelo de champiñón de la “Laurel” con patatas o la riojana y por parte de Ecuador varios tiempos según las regiones: Costa, un bollo de camarón, en la Sierra una fritada cuencana y por la Amazonía, palmito, neapia y paiche.

Jamil de MasterChef Ecuador en Ikaro

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Ikaro?

El valor es de $ 95,00 por persona (más impuestos) aunque ya no hay reservas disponibles. El restaurante está ubicado en Quito en las calles Rubio de Arévalo N24J y Pasaje Génova, La Floresta.

En 2018, Ikaro recibió su estrella Michelin por su “visión moderna de la gastronomía riojana”. Este año volvieron a renovarla.

La chef Caro Sánchez conoció a su esposo en España y juntos crearon el restaurante Ikaro.