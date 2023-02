“Tengo todas las pruebas de todas las veces que me ha golpeado”: Keviam Cazo dio más detalles de la supuesta agresión de Cristhian Noboa

Keviam Cazo se recupera de las lesiones que sufrió el pasado fin de semana donde denunció una supuesta agresión física por parte de su pareja, el jugador Cristhian Noboa. El programa “Hackers de la Farándula” publicó imágenes de la modelo desde un hospital en Dubai.

Cazo, en exclusiva con el programa de farándula, confirmó que tomará acciones legales contra su expareja e indicó que próximamente saldrán a la luz los videos del hotel que confirmaría que Noboa no habría dicho la verdad. Además, que tiene todas las pruebas de todas las veces que la habría golpeado y que ya se las entregó a su abogado.

Esta fue su declaración:

“Soy súper honesta, no me voy a poner a discutir con él en lo absoluto porque; él dijo o yo dije. Yo tengo todas las pruebas, no una, sino todas las veces que me ha golpeado. Ya se las mandé a mi abogado el día de hoy. Mañana se van a ver las cámaras del hotel, ya que dice que estaba durmiendo y que no había nadie en la habitación. En las cámaras saldrá cuando entre al pasillo, cuando entren a la habitación, y cuando salen (dos mujeres) casi sin ropa y corriendo también, porque realmente jamás terminamos, nunca pasó absolutamente nada (en relación a los policías), yo fui al baño y cuando regresé el niño ¡oh sorpresa! se había ido. Te juro que como todos estos días ha estado peleando, antes de ayer, delante de varios amigos que estaban con sus parejas, me hizo exactamente lo mismo.”, dijo en primer audio.

“Me dio un puñete en las costillas, me trató horrible, me insultó, me dijo de todo, quiso lanzarle un vaso a un hombre que estaba mirando y echarme la culpa de cosas para desaparecerse como siempre lo hace, pero no era necesario llegar a los golpes como siempre lo ha hecho y luego hacer como si no pasó nada”, continuó.

“La culpable soy yo realmente, por no haber hecho nada hace mucho tiempo, porque dijo que iba a cambiar, porque era lo que decía, que iba a mejorar y cambiar su carácter, y no actuar de esa manera jamás. De testigos, tenemos a los choferes, guardaespaldas, amigos, porque ya no le daba vergüenza y me golpeaba delante de quien sea, no le importaba”.

“Yo solo subí la foto de su último maltrato porque es la única manera en la que yo le voy a dejar y no volver a ese círculo vicioso del maltrato. Ya él se va a poner a decir que soy una mentirosa y que yo me golpeaba en la cabeza y en todo el cuerpo. Tengo todo mi cuerpo desbaratado y en su momento saldrá todo a la luz. Tengo fotos y podría enviarlas, pero casi sin ropa. En todo caso, todo el mundo le puede creer a él, pero nuestro círculo de amigos sabe de todo lo que ha hecho este tiempo, y con eso es suficiente”, finalizó.

Keviam Cazo, según describió en una transmisión de video en vivo Noboa -al parecer- se había alojado en un hotel donde su pareja lo visitó de forma sorpresiva el fin de semana. En las imágenes se observa que tiene moretones en su barbilla, cuello, pecho y manos. Su rostro estaba hinchado también.