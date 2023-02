“Yo estaba dormido”: Cristhian Noboa habló sobre Keviam Cazo tras la denuncia de supuesta agresión

El futbolista Cristhian Noboa habló sobre su pareja, Keviam Cazo, quien lo denunció por presunta agresión. No fue un comunicado en sus redes sociales. Ofreció declaraciones al programa ‘Los Hackers de la Farándula’, espacio que difundió el audio.

[ Christian Noboa y Keviam Cazo: así fue la historia de amor antes de que la modelo denunciara agresiones por parte del futbolista ]

“Ella dice que estaba con otras mujeres”, se le oye a Noboa respecto a lo que dijo Cazo. “Lo encontré en mi cama con dos prepagos”, según dijo la modelo en un video.

Captura de pantalla

“Me dijo ya terminamos”, comenta Noboa que supuestamente le habría dicho Cazo. “La man se metió solita la cabeza contra la pared (...) Yo estaba dormido”.

Agregó que la Policía estaba dentro de su departamento. “Yo no he hecho nada (...) Me dijo, ‘yo no quiero estar más contigo’ y le dije ‘¡vale!”. Entonces mencionó que hasta salió corriendo del hotel. “El Policía me dijo ' ya vete’”.

Keviam y su denuncia

La noche de ayer, Cazo compartió en redes sociales una serie de videos en los que acusa al futbolista guayaquileño de supuestas agresiones físicas durante una visita a su hotel en Dubai.

De acuerdo con los videos, esta es “la décima o décima segunda” vez que presuntamente es agredida por el centrocampista que juega la Liga Premier de Rusia desde el 2007.

Captura de pantalla

Según describió en una transmisión de video en vivo Noboa -al parecer- se había alojado en un hotel donde su pareja lo visitó de forma sorpresiva el fin de semana.

Entonces difundió otros detalles y que no era la primera vez que sufría este tipo de maltratos. “No es que la gente no se aleja porque no quiere, es porque a veces nos enamoramos de una persona equivocada que es muy distinto”.

Entonces mostró las heridas que presuntamente recibió del jugador. En las imágenes se observa que tiene moretones en su barbilla, cuello, pecho y manos. Su rostro estaba hinchado también.