Filtran nuevas imágenes de Keviam Cazo tras denuncia de supuesta agresión: “Fue atendida en hospital de Dubai”

El escándalo continúa, tal parece que la denuncia de presunta agresión física realizada por la modelo Keviam Cazo contra su pareja Christhian Noboa, no quedará solo en una difusión de redes sociales, al menos así lo ha dado a conocer el programa de farándula digital de ´Calientitos´, el cual en horas de la noche de este lunes, publicó nuevas fotografías de Cazo, luego de haber recibido la presunta golpiza.

El adelanto de la nueva información en torno al caso que amaneció abriendo los portales de entretenimiento, lo dio el reportero Santiago Castro, quien aseguró que la ecuatoriana tuvo que trasladarse hasta un centro médico en Dubai, para ser atendida, debido a las lesiones que habría causado el futbolista.

Captura de pantalla de post de Calientitos

“Keviam Cazo tomaría acciones legales contra Cristhian Noboa, esto no termina aquí, no termina en una simple peleíta como dicen por allí, de pelea de marido y mujer (...) ´Con esto nos vamos a ver en la vía legal y si tienes que pagar con cárcel la vas a pagar´, se la ha jurado Keviam Cazo a Cristhian Noboa. Esta imagen es actualizada, Keviam Cazo en el hospital de Dubai, minutos después de lo que habría pasado con Cristhian Noboa”, es parte de los datos que dio a conocer el presentador de ´Los Hackers´, asegurando que la modelo no dejará pasar por alto lo sucedido.

Denuncia

La noche de este domingo 12 y la madrugada de este lunes 13 de febrero, la modelo hizo público que habría sido golpeada por Noboa.

Asimismo, Keviam Cazo publicó dos historias donde se mostró evidenciado las huellas en su rostro, pecho, brazos y manos, de lo que habría sido el resultado de la agresión recibida por el actual jugador de la Liga Premier de Rusia.

Una información que horas más tarde, el futbolista negó, asegurando que se encontraba dormido cuando todo sucedió, y acusó a la modelo de haberse hecho las heridas ella misma, habiendo entonces un encuentro de versiones.