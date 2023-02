¡Sin temor a Dios! Carolina Jaume asegura que Allan Zenck utiliza app para realizarse retoques corporales y publica las fotos

Carolina Jaume no se detiene y menos tiene temor a nada de lo que pueda pasar. En medio de tantas publicaciones polémicas sobre su exesposo, Allan Zenck, ahora asegura que el empresario utiliza -supuestamente- aplicaciones para realizarse retoques corporales.

A través de sus historias de Instagram, ‘La Britney ecuatoriana’ insistió en que Zenck debe tres meses de pensión del colegio del hijo que ambos tienen.

[ ¡Tercer round! Carolina Jaume se vino con todo y ahora muestra con zoom los defectos de Allan Zenck ]

En un mensaje de WhatsApp le recuerdan que envíe el comprobante de pago. Ese es el punto de partida de las publicaciones que ha hecho Jaume.

“Se niega a pagar la escuela (...) estoy vendiendo camisetas”

La presentadora aprovechó la coyuntura que atraviesa para facturar. Sacó un par de camisetas con sus frases célebres y los insultos que le dijo al padre de su hijo.

Captura de pantalla

La también actriz mencionó en otras historias que desde la defensa de Zenck le han dicho que el colegio donde está Alonso no está avalado por el Ministerio de Educación.

Captura de pantalla

¿Se modifica el cuerpo?

Según Jaume, Zenck sí lo hace y no se trataría de ejercicios. En 2020, Allan mostró en sus publicaciones la evolución de su cuerpo. Pues se sometió a un régimen alimenticio y de ejercicios, de acuerdo a lo que colocaba en su cuenta de Instagram. Sin embargo, Carolina dice lo contrario.

En sus publicaciones aparece el empresario como el antes y el después. Así ella diga que se modifica el cuerpo, no se puede afirmar ello. Pero sí existen aplicaciones para hacerlo como por ejemplo RetouchMen: Editor de Músculos, Six Pack Abs Photo Editor, Manly- Best Body Editor y Body Editor: editar cuerpo app.

Captura de pantalla

Al parecer, Jaume continuará con su tanda de publicaciones hasta obtener una respuesta de Zenck o que al menos éste cancele lo que ella solicita.

El silencio que guarda el empresario abre a pensar que estaría preparando una demanda ya que Jaume también ha publicado imágenes del pasado de su pareja, Gabriela Guerrero.