Olga Romanova, exesposa de Christian Noboa, se pronuncia tras denuncia de agresiones de la actual pareja del futbolista

Mediante un video Keviam Cazo, actual pareja del futbolista Christian Noboa, denunció que su esposo la golpeó y mostró su cuerpo con las agresiones. “Hoy pase una de las noches más horribles de mi vida, Christian Noboa me pegó, me golpeó por todos lados (...) Me ha pegado no sé si 10 o 12 veces”, dijo en un en vivo de Instagram.

La ecuatoriana mostró lastimados en su rostro, sus manos y en su cuerpo.

¿Qué dijo su exesposa, Olga Romanova ?

Tras la publicación que inundó las redes sociales, la exesposa de Christian Noboa, la rusa Olga Romanova se pronunció en sus historias de Instagram.

La madre de los hijos de Noboa contó, de manera general, cómo fue y es la relación con el futbolista ecuatoriano en la que jamás lo ha “visto agresivo”.

“No haré un retrato psicológico de una persona para ti, pero te daré esa oportunidad, con base en mi historia personal podrán formar su propia opinión sobre lo que mi exmarido es capaz o no de hacer. Será breve y sin detalles hasta que las circunstancias lo obliguen”, es la traducción de su pronunciamiento.

Recalcó que llevaron ocho años y medio de casados. “En tantos años de relación, pueden ocurrir muchos eventos (incluidos los estresantes). En el que las personas se manifiestan en una dirección u otra. Las relaciones se someten repetidamente a pruebas de fuerza (especialmente cuando hay publicidad). La gente se está revelando especialmente durante un divorcio. Está tan revelado que a veces muchas personas tienen pensamientos de “Señor con quién viví”.

“Toda la suciedad sale, sacude toda la ropa, ponen a los niños unos contra otros (sin darse cuenta del trauma que causan a sus hijos usándolos para sus propios fines) y otros horrores”.

“Y así, durante ocho años y medio de vivir juntos con mi exesposo, nunca lo he visto agresivo y no he oído nada al respecto de otras personas sobre la historia que sucedió hoy. Nunca levantó la mano contra mí y nunca escuché que le hizo esto a otras personas. Además, en tantos años de convivencia, no ha habido insultos contra mí. ¡Ni siquiera un tonto ha sonado en mi contra”.

Olga Romanova (Instagram @olganoboaromanova)

“Después del divorcio, seguí mudándome con los niños a las ciudades donde juega. ¿Sería posible si fuera él quien insultara/usara violencia y presionara contra mí o contra otras personas? Llevamos felices los ocho años y medio, lo conozco muy bien en diferentes situaciones”.

También recalcó que su separación fue en buenos términos. “Sin la participación de los medios de comunicación, protegiéndonos a nosotros mismos y a nuestros hijos tanto como sea posible para separarnos en buenos términos que mantenemos hasta el día de hoy. Las relaciones que desde el primer día hasta el presente están llenas de respeto por lo que estaba entre nosotros, por nuestros hijos y por lo que es ahora”.