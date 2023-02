¿Christian Noboa le pegó a su pareja? Este video de Keviam Cazo revela supuesta agresión

Christian Noboa fue acusado por su actual pareja, Keviam Cazo, de haberla golpeado. La modelo registró en sus historias de Instagram el hecho que involucraría al futbolista en la supuesta agresión.

Primero hizo público un video donde denunciaba el hecho. Cazo se grabó en bata de baño para dejar plasmada su denuncia sobre los golpes y el memento de violencia que habría vivido.

“Hoy día he pasado las noches más horribles de mi vida. Hoy día Christian Noboa me pegó como podrán ver, me golpeó por todos lados. O sea no sé cómo explicarles, malísimo”, aseguró la modelo.

De igual manera, Keviam, mientras mostraba los golpes y se quebraba en el clip, agregó: “Señores, esto no es nada, me ha pegado... Acuérdate de mí Noboita”.

Posterior a ello, eliminó el video. Sin embargo, en sus historias de Instagram continuó con la denuncia. En otro corto video, la modelo -entre lágrimas- muestra los golpes y moretones que recibió en su rostro, pecho, brazos y manos.

Luego se tomó una fotografía con las mismas huellas, acompañado de un texto que decía: “No siento vergüenza por ninguno de los golpes que me diste amor mío”.

“Siento vergüenza por haber callado tanto tiempo tus abusos y maltratos. De todas las formas posibles me lastimaste y siempre me convencí de que todo cambiaría”.

Historia publicada luego de borrar el video de la denuncia. Imagen: captura de pantalla de Instagram

“Realmente me avergüenzo de haberme lastimado a mí misma, dándole cada segundo de vida a alguien que su único propósito de vida es su promiscuidad y cosas banales”.

“Alguien que no siente amor por nada ni nadie, ni siquiera por él mismo. La culpable fui yo por haberte dado un lugar que creía que merecías, pero nadie se equivocó”.

“Gracias a todos los que vieron mil veces cada uno de los maltratos propinados pro mi amore y callaron. Entiendo que debía llegar este punto y abrir los ojos para tomar sola esta decisión y si ahora lo hago público es para que nadie caiga en este círculo vicios con un maltratador”.

“Si lo hace una vez, lo hará mil veces y cada vez será peor. Por favor no lo permitan, no solo son golpes señores, también nos rompemos por dentro. No todos somos de piedra. No voy a perder mi esencia, amor mío”.

“Creo en el amor, en el para siempre y en las flores con amor. Nada va a dañar mi corazón. Ni siquiera a quien ame con locura y me destruyó”.

¿El volante se pronunció?

Hasta el cierre de esta nota, Christian Noboa no se ha pronunciado sobre la acusación. Asimismo, se desconoce si es que la modelo pondrá una denuncia formal por la supuesta agresión recibida.