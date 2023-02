“Me caes mal, te detesto”: tiktoker ambateño le canta sus verdades a periodista que llamó pueblo a la urbe

Tiktoker amabateño no perdonó el insulto de periodista La entrevista polémica ocurrió de cara al carnaval de la fiesta de las flores y las frutas.

Como bien dice el estribillo del tema Latinoamérica - “el que no quiere a su Patria no quiere a su madre” - así reprocharon los guaytambos el “insulto” de un periodista a la ciudad de Ambato. El tiktoker del portal ‘Ahí Humildemente’ no dudó en “cantarle” sus verdades a un representante de un medio digital de Quito.

Fue la semana pasada que un periodista tuvo la oportunidad de tener una “dinámica entrevista” con las candidatas a reina de Ambato y lanzó críticas que no salieron nada bien. Tildó de aburrido, pueblo y “descalificó” al pan tradicional de esta urbe.

Aunque el citado comunicador pidió las debidas disculpas una jornada después, los guaytambos no pasaron por alto y arremetieron con memes y duros comentarios. No obstante, el representante de ‘Ahí Humildemente’ resumió todo el malestar mediático.

Rt Este mal llamado Medio periodistico La Posta insulta a la ciudad de #Ambato diciendo que es aburrido y que sólo es "un pueblo" que "le suena a hongos"🤦‍♂️ Ambato repudia los insultos de este medio digital #SinPostaSinPautas #RedDeTuiterosDemocraticos pic.twitter.com/HY9umCh1Tt — ECUADORSINCENSURA (@CensuraEcuador) February 1, 2023

“Mi abuelo me dijo una vez que la ignorancia es atrevida. Que es mejor quedarse en silencio y ser tomado por tonto que abrir la boca y despejar las dudas. Nos llamaste aburridos, nos llamaste pueblo de una manera despectiva, ninguneándonos”, empezó su arremetida en TikTok.

“Te comento que te metiste con la ciudad, no el pueblo, la ciudad equivocada. Porque los ambateños podremos tener un millón de defectos pero amamos ser guaytambos. Solo para que sepas, somos cuna de los tres Juanes (Juan Montalvo, Juan Benigno Vela y Juan León Mera)”.

“No solo tenemos nuestro pan, flores y frutas. También tenemos iglesias, teatros, quintas y un sinfín de centros de diversión nocturna. Pero eso sí, te metiste con nuestro pan, y ahí si es directo contra mí. Me caes mal, te detesto porque contra el pan si es una falta gravísima”.

Aprovechó la oportunidad para invitarlo a conocer la diversidad que tiene esta tierra hermosa y bendecida. “Y ahí te regreses y no vuelvas nunca, porque no eres grato en esta ciudad”.

“Nos han enseñado que nadie nos mire para abajo, de que aquí todos somos iguales y al tirano y al que ofende los guaytambos siempre nos defenderemos”, justificó del porqué de su réplica.