Carolina Jaume publicó conversaciones con Allan Zenck luego de toda la pelea que armaron en Instagram

Una novela interminable, así es la relación entre Allan Zenck y Carolina Jaume. La presentadora de televisión publicó las capturas de pantalla de una conversación que tuvo con Allan Zenck por WhatsApp donde le exige el pago del colegio y devolver el carro, además de reprocharle que el abogado no le había querido contestar.

Luego de pasar todo el primer fin de semana de febrero de 2023, lanzándose indirectas por las historias de Instagram, la presentadora de televisión volvió a mostrar capturas de pantalla donde tiene una discusión con el padre su hijo, Allan Zenck, sobre el pago del colegio y la devolución de un vehículo.

captura de pantalla de historias de Instagram @carolinajaume

“Oye huevo seboso ¿vas a pagar el colegio y devolverme el carro o no? ¡Oye cajeta de Titani! Tu abogado el tinterillo ya no está hecho el bravo conmigo, ya no contesta. Dime que no vas a pagar al menos”, son algunas de las palabras que le escribió Jaume a Allan Zenck.

Mientras el empresario ecuatoriano le dijo: “no creo que te responda. Está a FULL materializando todas las infamias, calumnias, mentiras y videos que has publicado de tu cuenta verificada. Se va a llevar todo el día en la notaria, está ahí desde las 8 de la mañana. Talvez puedas hablar con él en la noche o mañana”.

En las stories que se difundieron en su cuenta personal y replicaron los medios de la farándula, Carolina Jaume hace énfasis en que ella ya ha superado a Zenck y, que “es fácil superar cuando tienes un chupón de mamadera”.

De nuevo, la discusión de Jaume con su ex esposo es sobre el pago del colegio de Alonso, el hijo que tienen en común. Además, la presentadora señaló en las historias que “quien no supera a alguien que está quedando calvo. Debes hacerte injertos en el cabello para ver si te arreglas un poco, también tienes un cuerpo amorfo, así que no hay nadie a quien superar”.

