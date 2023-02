“Elijo un mal cocinero”: Roberto Ayala, ganador de MasterChef Ecuador, ataca a “los malos” del reality

Roberto Ayala, ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador, suele reaccionar a lo que pasa en cada capítulo del reality. Aplaude a los que se merece pero también critica a quienes se han ganado el ‘hate’ de todos. Esta vez, les dejó un contundente mensaje a quienes en esta edición han destacado pero que como personas son todo lo contrario a su talento.

Para el chef es mejor ser un mal cocinero que una mala persona. Obviamente no todos tienen las mismas habilidades culinarias, ni han recorrido el mundo para entrenar a su paladar. Los que no, han mostrado su verdadera esencia, sin máscaras, y han dejado el alma en el programa.

“Si debo elegir entre un mal cocinero y una mala persona, elijo un mal cocinero, porque a la final a un mal cocinero se le puede enseñar a cocinar”

Fuertes palabras de un experto que se robó el corazón de los ecuatorianos por su humildad, dedicación, buena vibra y sobre todo talento en la cocina. Algo que no es la primera vez que dice ya que una vez dijo algo similar. “Si tu calidad de cocina es increíble y eres una mierda de persona, tu plato sabrá increíblemente a...”.

Una indirecta muy directa que fue -según los tuiteros- fue para Jamil y Alexandra. Ellos, aunque son muy talentosos, perfeccionistas y siempre se llevan buenos comentarios, son los más polémicos e hirientes con sus comentarios. Sobre todo la segunda a la que han tildado de “racista” y “gordofóbica”.

Incluso, tiene el ego tan elevado la oriunda de Santo Domingo que le ha causado indignación cuando la comparan con otros competidores y peor cuando estuvo a punto de ser eliminada con Alexander. Cuando otro hace mejores paltos y el de ella no es elegido como el mejor se pone peor.

Jamil, en cambio, le han dicho hasta “vieja chismosa” de la competencia y que siempre vocifera de a todos los lugares a los que ha ido y los platos que ha probado. Se jacta de decir que es de familia libanesa y mexicana; comentarios que realmente no aportan en nada porque eso no suma ni resta a sus compañeros. En su Twitter asegura que es “puro show”, pero no parece.

El capítulo de este 6 de febrero se ve que estará ‘on fire’ ya que en el adelanto se evidenció que Jamil ya hizo estallar a Sara al él -en su constante búsqueda de la perfección- no le permitió aportar en el reto de la caja misteriosa. Incluso, Alexandra se burló de la ‘rapera’.

