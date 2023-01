Ni el ‘Hate Club’ de MasterChef Ecuador le baja el ego a Cynthia: La ponen a elegir de última y le toca el corte de cerdo más fácil

Cynthia tiene un club de fans en MasterChef Ecuador, aunque no precisamente de buenos admiradores, ella misma ha dejado claro que el ‘Hate Club’ que la ataca reto tras reto no impiden que fluya en lo que ella cocina.

En el último reto creativo, los jueces anunciaron que todos deberían preparar un plato con cerdo, aunque con diferentes cortes. Jamil y Johanna eligieron el orden en el que sus compañeros elegirían el corte de cerdo y, como estrategia dejaron a Cynthia de última “con intenciones de que le quedara el peor corte”.

Sin embargo, Johjan y Sara decidieron tomar el corte que Jamil y Johanna consideraban el más difícil de cocinar: Las costillas, quedándole a Cynthia lachuleta.

😳Cyntha fluye aún con un "hate club" tras ella. 👨‍🍳

MasterChef Ecuador pic.twitter.com/ASJde7YZZG — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 31, 2023

“No me afecta, ya sabía que me dejarían al final”, fue lo que dijo la cocinera aficionada, por la decisión de sus compañeros. De igual forma, aseguró que no importaba el corte que le dieran “nunca he cocinado ninguno”, por lo tanto, para ella todos tienen la misma dificultad.

💥 El ganador de este reto competirá junto a Jamil y Johanna por el PIN del CHEF. ¿Quién crees que lo logre? 👨‍🍳 MasterChef Ecuador pic.twitter.com/gXPNtoBJPJ — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 31, 2023

Mientras, Jamil dijo que la chuleta era “fácil de quemar”, haciendo referencia a que Cynthia podría arruinar el corte, al no saberla preparar. “Nadie sabe lo feliz que me pone importarle tanto a la gente como para tener un club de odio ¿Qué otra persona tiene un hate club en MasterChef?”, finalizó diciendo Cynthia antes de iniciar el reto.