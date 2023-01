MasterChef Ecuador: Cynthia no cumple las reglas y recibe un castigo junto a Santiago que afectó el plato que presentaron

Cynthia continua sin ser de las participantes más queridas en la cocina de MasterChef Ecuador y, en el último reto de la caja misteriosa le tocó trabajar con Santiago, quien no se mostró muy contento de tenerla como compañera.

Además, luego de iniciado el reto, los participantes recibieron un castigo donde se les impedía cocinar o tocar sus utensilios, pero Cynthia no cumplió las reglas y extendieron su penitencia, lo que provocó que presentaran un postre pasado de cocción y no lograron estar entre los mejores.

🔴El estilo de Sol, esta vez fue Cynthia quien no siguió las reglas. 👨‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/SrYA5Lh7Ik — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 28, 2023

El reto de la caja misteriosa consistía en trabajar en parejas, que fueron escogidas al azar lanzando dados y, debían crear un postre con chocolate. Todos los participantes tenían 45 minutos para crear el plato y poder optar por estar entre los mejores para disputarse el próximo pin del chef.

¡Esa sí que fue una excelente decisión! Alexandra y Andrés ganan una gran ventaja en la caja sorpresa. 👨‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/nUkDwJ4M8G — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 28, 2023

Sin embargo, a Alexandra y Andrés, les tocó la caja sorpresa que decidieron quedarse y obtuvieron la ventaja de cocinar por 5 minutos, mientras sus compañeros no podían hacerlo. Los jueces indicaron que mientras transcurrieran los 5 minutos de penitencia, el resto de las parejas no podían tocar, apagar o mover sus preparaciones “si se les quema, pasa o se dañan no pueden hacer nada”.

Pero Cynthia hizo caso omiso a las indicaciones y movió una de las ollas que tenían al fuego, acto que molestó a Santiago y no pasó desapercibido por la chef Irene, quien les indicó que tendría dos minutos más de castigo por lo que habían hecho.

Como consecuencia, el plato final de Cynthia y Santiago se sobre cocinó ya que, según explicaron, el bizcocho que prepararon, al cortarlo debía salir chocolate derretido del medio y no pasó “esos dos minutos extra lo secó”, dijo Cynthia.

Dicen Santiago y Cynthia qye bajo el merengue se encuentra un "lava cake", pero no lo sabemos. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/uc0Bo5a02g — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 28, 2023

Aunque no le pareció prestarle atención al resultado de su plato, Santiago si mostró molestia, aunque aseguró haber puesto su mejor cara y disposición para sobrellevar el trabajo que hacía con Cynthia.