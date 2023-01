Nathalie Carvajal a Carolina Jaume: “Siempre se deben escuchar las dos partes”

Donde se menciona o esté Carolina Jaume, sin duda, también está presente la polémica. Recientemente, sus problemas con Allan Zenck vuelven a ser tendencia y a estar en todos los portales de farándula ecuatorianos.

Esto provocó que las divas de la ‘Mesa Caliente’ programa del matinal ‘En Contacto’ sacará a relucir el tema y, Nathalie Carvajal aseguró que las personas deberían escuchar también lo que el empresario ecuatoriano tiene para decir al respecto.

[ ¿Quién dice la verdad? Sigue la polémica, Allan Zenck publica imágenes de su hijo pidiendo ver a Gabriela Guerrero ]

Nathalie y Carolina se sentaron lado a lado en el matinal de Ecuavisa, mientras Dora West les preguntaba sobre aquello que les había cambiado la vida o por aquellos que “han perdido todo”. Carolina contó que desde su paso por “la cárcel” lo terminó de perder todo y, que desde entonces se ha cuestionado mucho las situaciones que la han llevado a estar donde ahora está.

View this post on Instagram

“El perder en un año tu trabajo, tu matrimonio por causa de una infidelidad, perder tu dignidad, haber sido golpeada, demandada, la vida por un momento me empezó a tratar injustamente y no me lo merecía y yo creo que la prisión, fue lo más duro que he pasado”, expresó la presentadora de televisión.