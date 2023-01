¿Quién dice la verdad? Sigue la polémica, Allan Zenck publica imágenes de su hijo pidiendo ver a Gabriela Guerrero

Aquí ya no hay bandera de paz que valga. Los ex esposos que parecían haber comenzado el año en una aparente tregua, detonaron todo un huracán de polémica, en cuestión de unas cuantas publicaciones.

Carolina Jaume y Allan Zenck son una ex pareja famosa por mandarse más de una indirecta por medio de sus redes sociales, sin embargo, este lunes ambos fueron un poco más allá de los mensajes con doble sentido y de libre interpretación, y se adentraron en terrenos más personales.

La presentadora de televisión se robó todas las miradas de los internautas y de los medios de entretenimiento ecuatorianos, tras asegurar, e incluso realizar una denuncia formal, asegurando que su hijo Alonso, habría sido víctima de maltrato físico, por parte de quien es ahora, la nueva pareja del empresario, Gabriela Guerrero.

Carolina Jaume denuncia que su hijo fue “castigado físicamente” por la pareja de Allan Zenck (Instagram Carolina Jaume)

Tras estos señalamientos, los ex esposos no se han detenido ni un segundo del día, en difundir imágenes y textos en respuestas de las publicaciones del otro, uno de los contenidos más recientes y que responde a las acusaciones levantadas por Jaume, quien argumentó con pruebas médicas su denuncia, fue una historia de Instagram compartida por Allan Zenck, donde se deja ver a su hijo Alonso, pidiendo ver a su novia.

Historia de Instagram de Allan Zenck

“En algo si tienen razón, los niños no mienten” escribió Zenck sobre la grabación donde se escucha preguntándole a su hijo; “¿Por qué me preguntas por Gabriela siempre?”, a lo que el niño responde , “Porque ella me hace cariñitos en la cabeza en la noche”.

Y si creía que todo llegaba hasta ahí, seguidamente Jaume, en contestación a esta historia, también subió un video donde pregunta a Alonso por la persona responsable de sus lesiones, donde el niño deja salir de manera inocente el nombre de Gaby.

Un conflicto que sin duda alguna promete seguir generando confrontaciones.