¡Los rumores fueron ciertos! Victoria de MasterChef Ecuador confirmó que SÍ tiene ‘algo’ con Santiago y ¡hasta se tatuaron!

El Instagram Live de Erika Vélez estuvo ‘ardiente’ anoche con las revelaciones de lo que pasa tras cámaras de MasterChef Ecuador cuarta temporada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando la presentadora le preguntó a Victoria si tiene una relación con Santiago. Esto, por lo rumores que se han dado en las últimas semanas.

Victoria contó cómo se sintió luego que Sol la eliminó del programa y la defendió al mencionar que para ella fue la decisión más difícil que pudo tomar y que si ella hubiese estado en su lugar, se habría “desmayado”. Al live, también se conectó Alexandra, donde reveló que lo primero que hizo ‘Vic’ al quedar eliminada fue haberles mandado un desayuno para ella y Santiago indicando que todo estaba bien.

MasterChef Ecuador (Captura de pantalla)

Erika Vélez le preguntó a Victoria si es novia de Santiago

Sin embargo, lo más esperado de la transmisión fue cuando Erika le dijo a Vic: “Define tu relación con Santiago”.

Victoria toda sonrojada dijo: “Sí, estamos saliendo” y tiró a reírse de los nervios.

Luego, en otras preguntas que le hizo Erika a Vic, le preguntó si fueses un plato ¿cuál serías?, entonces, la exparticipante indicó que hay una historia de eso.

“Recientemente estábamos con Raúl, Santiago entre otros y con Andrés ‘El Ajicero’, donde lo tatuamos, pero después yo me hice uno y me hice unas papas fritas porque me encantan, pero luego Santi se me rió y me dijo que la gente va a pensar que me lo hice por el grupo que teníamos de “Las patatas”.

Victoria reveló que ‘El Ajicero’ les hizo tatuajes de cortesía. Ahora ya sabemos que cuando la pareja sube fotos juntos, siempre ponen unas papas fritas y una hamburguesa. Esto es por los tatuajes que se hicieron debido a que gracias a MasterChef se conocieron y están juntos.

Definitivamente, un amor que trascendió de las cocinas de MasterChef Ecuador.

Puedes ver la entrevista completa aquí: