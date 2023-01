Los problemas quedaron en el pasado: Madre de Dayanara asegura que hay un convenio entre ella y Jonathan Estrada

Cecilia Loor, madre de Dayanara Peralta habló con ‘Los Hackers de la Farándula’ mientras esperaba en las afueras del Santuario de Schoenstatt que su hija llegara de la mano de su padre para recibir la bendición de Dios junto a Jonathan Estrada.

Leonardo Quezada no dudó en preguntarle por la difícil relación que ha tenido con su yerno, Jonathan Estrada, a lo que ella respondió que eso ya quedó en el pasado y, ambos hablaron y “llegamos a algo”.

“Me ha demostrado que el ama a mi hija, y si es así, pues yo también lo amo a él. Conmigo lo tiene todo, si no ya sabe cómo soy yo. Él y yo quedamos en algo”, fueron las palabras de Cecilia, quien se encargó de crear la torta para la celebración.

Además, aseguró que los problemas que han tenido en el pasado quedaron atrás, “esa conversación la tuvimos hace dos años y, desde entonces él me ha demostrado con creces que ha cambiado y que el amor que siente por mi hija es verdadero”.

Sobre a unión eclesiástica de Dayanara junto a Jonathan, expresó que solo puede desearles lo mejor “la bendición de Dios es lo más importante dentro de un matrimonio. Solo puedo dar mi mayor bendición para mi hija y para Jonathan, y que tengan un hermoso matrimonio, Siempre la bendición de Dios, sobre todo”.

También añadió que no quiere nietos todavía “todavía no, espero que lleguen en unos tres años”, no explicó las razones, pero los seguidores de la artista comentan que podrían esperar un tiempo debido al éxito que está teniendo Dayanara en este momento con su carrera.