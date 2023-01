¡No se lavó el cabello desde el 1 de enero! La Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel, reveló la verdadera razón por la que no se bañó por casi un mes

La nueva Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel, hizo una insólita confesión que dejó desconcertado al mundo al revelar que no se lavó el cabello durante el certamen. De hecho, se conoció que desde el 1 de enero de 2023 fue la última vez que su cabellera tocó el agua. La estadounidense reveló las razones donde también dijo que tampoco se bañó por casi un mes.

“No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso en New Orleans el 1 de enero”, y en su entrevista con la revista Insider dijo que “¡todavía no la ha hecho!”. No se sabe si ya se lo ha lavado, ya que el artículo fue publicado el pasado 19 de enero, por lo que la modelo ya hubiese cumplido un mes sin bañarse.

¿Cuáles fueron las razones para que la Miss Universo 2022 no se haya ni bañado?

Gabriel quiso revelar estos secretos para que la gente sepa el certamen no es nada fácil y que todo lo que se ve en la cámara no puede ser bonito o agradable. “La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas, pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final”, añadió en la entrevista.

La joven estadounidense indicó que tampoco se bañó durante su estadía en el concurso, porque no quería que se le vaya el bronceado que le dio un tono canela a su piel blanca.

“Me hago autobronceado porque soy de piel clara y cuando estás en el escenario, las luces te aclaran y tú quieres que esos músculos exploten”, — R’Bonney Gabriel indicando por qué no se bañó

Gabriel dijo que esto le causó mucha incomodidad hasta el día final de la elección (14 de enero). “Me sentí tan sucia cuando llegué a la final”, agregó entre risas, aunque tampoco reveló detalles de cómo cumplía con su aseo, pero la verdad es que sí resultó efecto, pues su bronceado lució impecable.

Sobre lo de no lavarse el cabello tantos días:

El secreto de R’Bonney Gabriel para mantener su cabello tal y como ella lo quería llevar en cada evento y hasta en la gala final, donde en traje de baño lució unos rulos perfectos y ordenados fue no lavar su cabellera.

“Porque cuanto más sucio esté el cabello, más agradables, limpios y nítidos se mantendrán los rizos”, explicó.

La Miss Universo 2022 contó que al principio se hizo peinados recogidos y a medida que avanzaba, se soltaba el cabello para colocarse laca y dejar que se acumule.

De hecho, la laca solo la empleó cuando ya le fue necesario, para evadir las duchas sin problema.

En la gala final, R’Bonney Gabriel escogió un peinado recogido: un moño alto sobre la nuca que se abría de forma ovalada.