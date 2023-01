¡Ganó con el cabello sucio! La Nueva Miss Universo confesó que no se bañaba todos los días durante el concurso

R’Bonney Gabriel tiene al mundo sorprendido, debido a la polémica que ha generado su coronación. Sin embargo, hace poco ofreció una entrevista donde reveló secretos sobre su participación que dejaron aún más atónitos a los seguidores del certamen de belleza.

La nueva Miss Universo reveló que al momento de su coronación no lavaba su cabello desde el 1 de enero y, tampoco lo había hecho al momento de estar dando esa entrevista al medio estadounidense Insider.

“No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero ¡Y todavía no lo he hecho!”, confesó Gabriel al medio Insider.