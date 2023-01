“¿Qué corona tiene Sol?”Critican favoritismo en MasterChef Ecuador y recuerdan a la furiosa Chef Caro

En la cuarta temporada de MasterChef Ecuador, la influencer Sol Vargas, ha sido la única que ha roto las reglas del programa al tocar el plato de comida luego de que finalizara el tiempo. En las dos primeras ocasiones solo ha recibido llamados de atención, pero ayer, fue vestida de ‘burro’ y eso generó polémica y opiniones divididas.

Sol, ya con el delantal negro y sin derecho a cocinar en el reto de presión, fue llamada al atril por el chef Jorge Rausch, quien la sorprendió colocándole patas y orejas de burro. Esto, debido a las reincidencias en romper las reglas del programa.

❓ ¿Cómo dice la canción? 🎶 ¿Será que esta vez Sol ya aprende la lección? 👨‍🍳 #MasterChefEcuador. pic.twitter.com/JLR7n2lR01 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 17, 2023

Redes sociales consideran total falta de respeto en contra de la participante:

Roberto Ayala, ganador de MasterChef Ecuador de la segunda temporada, fue uno de los que reaccionaron a la situación de Sol, pero lo tomó con mucha risa y diversión. Sin embargo, en los comentarios, muchos internautas no estuvieron de acuerdo con la producción del concurso.

“Donde está el chiste bro, que a una reina en todos los sentidos le hagan eso”, escribió un usuario. “No me parece gracioso, es denigrante lo q le hicieron a Sol”, escribió otro usuario. “Hermano... no sé cuál es el chiste, me parece una falta de respeto, no veo lo chistoso”, reaccionó otro usuario.

Hermano... no se cual es el chsite, me parece una falta de respeto, no veo lo chistoso.

Pesimo #MasterChefEcuador. — Jose Gabriel (@Josegab4728) January 17, 2023

Indican que hay favoritismo con Sol y recuerdan fuerte regañada de Maria Laura:

Tras el castigo vergonzoso que recibió Sol Vargas por romper las reglas, en Twitter, miles de usuarios, recordaron a María Laura, de la tercera temporada que fue duramente regañada por la Chef Caro Sánchez, cuando colocó ingredientes al plato luego de que terminara el tiempo.

“¿Tú crees que somos idiotas, ya estamos cabreados, de verdad te digo, y dejen las actitudes de niñas que ya son grandes”, fue lo que dijo la chef Caro en ese momento, cuando la cocinera Maria Laura colocó pimienta en el plato. En ese entonces, indicaban que si hacían este tipo de trampas podían ser eliminados del concurso.

“Que Sol se dé por satisfecha que se lo tomen a chiste, porque bien podrían haberla eliminado por reincidente!”, fue lo que escribió un usuario dando a entender que hay favoritismo.

Que Sol se dé por satisfecha que se lo tomen a chiste, porque bien podrían haberla eliminado por reincidente! #MasterChefEcuador https://t.co/oNRPBQUgIi — EdVera (@edverar) January 17, 2023

Estos fueron los comentarios:

@yo_gye_ecu: “Dijeron que iban a hacer más severos en sus castigos si insistían en cometer ese mismo error. Sin embargo lo están tomando como una gracia y tratándola como una bebe. Me suena ya por ahí a favoritismo”.

@Sartejusa: “Es la favorita”.

@titi_o:”A otros les hubieran botado a la segunda, a ella le perdonan y encima le hablan como a niña de kindergarten a ver si así entiende”.