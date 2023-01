¡Qué chismosa Erika Vélez! Reveló un íntimo secreto de Irene González en pleno MasterChef Ecuador y la razón por la que no se casó

A Erika Vélez se le fue ‘la lengua’ al revelar un íntimo secreto de la empresaria gastronómica y juez de MasterChef Ecuador, Irene González, durante el reto de eliminación, donde todos los concursantes revelaron sus más oscuros secretos costándoles lágrimas e incomodidad.

El programa consistía en revelar algo nunca dicho y ante eso plasmarlo en sus platos. Sin embargo, antes que los cocineros escriban sus revelaciones, la presentadora se adelantó en contar lo que le pasó a Irene. “Yo no soy cocinera, pero tengo muchos secretos del jurado, así que aquí va uno”, dijo la manabita.

“Resulta que Irene tenía una fecha determinada para su matrimonio, no pensaba casarse con su novio, que ‘by the way’ es muy guapo, buena gente y buena persona. Una vez que la juez le aceptó aunque dudó mucho, cambió la fecha de su boda, porque descubre que va a ser abuela. Con el pretexto de que será abuela, cosa que no entiendo, porque ella no va a cargar al niño, no se por qué, ella movió la fecha y POR EXPERIENCIA PROPIA puedo decir que cuando uno mueve la fecha de matrimonio, del dedo no pasa el anillo”, dijo Érika en pleno programa.

— Erika Vélez revelando el secreto de Irene González