“Creo en Dios a pesar de todo”: Alejandra Jaramillo reveló que le teme a la muerte en entrevista con Lud Camacho

Alejandra Jaramillo fue la invitada de Lud Camacho en su programa ‘Interrogados’, que se transmite por YouTube. La presentadora ecuatoriana logró responder todas las preguntas que le realizó Lud y, abrió su corazón nuevamente, para hablar del que aún considera el gran amor de su vida y su ángel: Efraín Ruales, a casi dos años de su muerte.

Entre las diferentes preguntas que le realizó Lud Camacho, unas de las que se viralizaron son “¿Con qué te quedas de Efraín? ¿Si te diera un ticket para vivir mil años lo tomarías o prefieres irte con él? ¿Le temes a la muerte? y ¿Crees en la teoría de que Dios es justo?”.

La presentadora de ‘Siéntese Quien Pueda’, respondió cada una con la serenidad y sinceridad que la caracteriza, aseguró que Efraín es un ángel y que se queda con todo lo que él sembró en ella, mientras tuvo vida.

“Con todo lo que él en la vida me dejó, porque de eso se trata la vida, porque todos nos vamos a morir, tú también, yo también, las personas que amamos, pero al final nada nos llevamos, nada, nada, nada. Solo queda lo que sembramos en los demás. Todo lo que sembró en mi es imborrable, no hay forma de que eso salga de mí”, recalcó Alejandra.

También aseguró que no elegiría un ticket para vivir mil años porque sería demasiado y la humanidad no necesita eso. Además, reveló que le teme a la muerte porque es incierta y, a pesar de todo lo que ha vivido en los últimos años mantiene mucha Fe y sigue creyendo en Dios y en los planes que tiene para ella. Aseguro que no ha renegado de Dios, ni en los peores momentos y que fue Efraín quién le cultivó eso.

