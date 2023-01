Andrés y Johanna lucharán por el próximo Pin de Chef: Johanna aseguró que ganar el pin es un arma de doble filo

Johanna y Andrés, conocido como ‘el ajícero’, se ganaron el derecho a pelear por el pin de chef, luego de cocinar los mejores platillos durante el reto de la caja misteriosa.

Johanna, al escuchar su nombre de boca del jurado, aseguró que estar en esa posición “es agradable y obtener el pin te puede dar varias ventajas, aunque también roces con los demás”. Mientras, Andrés afirmó que es la mejor forma de concretar estrategias.

El reto de la caja misteriosa consistía en crear un platillo como respuesta a un mensaje que recibieron de uno de sus compañeros.

#MasterChefEcuador ¡Andrés decidió soltarse, fue libre en la cocina nuevamente y su plato la rompió! pic.twitter.com/XWzq5KtZYC — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 7, 2023

Andrés preparó un platillo en respuesta a Raúl, al que llamó “Mi gran Rocoto” que era camarones salteados con salsa de chalota y pasta de rocota. Además, le tocó la caja sorpresa, que decidió entregarle a Jamil y así le impidió utilizar sal en su preparación.

[ Henry se suma a los que ingresaron al “hall of fame” de los peores platos de MasterChef Ecuador ]

¡Atención! Andrés y Johanna se enfrentarán en el próximo capítulo por el pin del chef. 💥Se aceptan apuestas 💥 pic.twitter.com/XkkwVUYk8l — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 7, 2023

Finalmente, tras probar todos los platos, los jueces decidieron que los mejores platos de la noche fueron los Johanna y Andrés y ellos competirán por el anhelado Pin del Chef. Esta decisión no le gustó a Jamil, que consideró que los jueces no tomaron en cuenta que a él le prohibieron la sal y eso fue lo que no lo hizo ganar.

[ Santiago es un coqueto y revelan que Alexandra le cocina en la casa de MasterChef Ecuador ]

Mientras, entre los peores de la noche estuvo el de Henry, que realizó una humita que no logró representar a Johanna. “Podemos mandarlo al salón de la fama de los peores platos de la temporada”, le dijo el chef Rausch.