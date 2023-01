Santiago es un coqueto y revelan que Alexandra le cocina en la casa de MasterChef Ecuador

Parece que la boda de Santiago se canceló por su “coquetería”, durante el reto de la caja misteriosa, Sara dijo que el cuencano es “el coqueto” de la casa y Jamil lo afirmó diciendo que se le pasa de sonrisas con Sol, Victoria y Alexandra.

Además, detallaron que Alexandra le cocina en la casa y el resto de las chicas lo tienen tan consentido que “él no hace nada, solo mirar”. Esto volvió a encender las alarmas en redes y le da más fuerza a los rumores de que existe una relación sentimental entre él y Victoria.

Sarita no tiene pelos en la lengua, es genuina siempre... ❤️ #MasterChefEcuador pic.twitter.com/ZBPF1BaKTw — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 7, 2023

Aunque, anteriormente también lo han vinculado con Alexandra, diciendo que “siempre andan juntos, con secreteos y de sonrisitas”. Mientras quedará seguir esperando que ellos mismos confirmen que es lo que realmente sucede en la casa de MasterChef Ecuador.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, todos han publicado que tras la finalizar las grabaciones del programa que mantienen una linda amistad entre ellos. Casualmente, luego de saberse los rumores entre Victoria y Santiago, ella aplico la dinámica de preguntas y respuestas y un usuario le pidió que dijera con quienes se la lleva mejor, a lo que ella respondió con una imagen donde sale acostada en un sofá recostada al cuencano, junto a Alexandra.

Todo el Ecuador con el chisme de Victoria y Santiago. #MasterchefEcuador pic.twitter.com/M1xeck8R1B — Marco sin S. (@Marco_Lossa) January 6, 2023

A mediado de diciembre de 2022, Santiago Barzallo anunció que no se casaría con su prometida, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. “La relación que tenía llegó a su fin. No me caso por temas personales que prefiero queden entre los dos”, fueron sus palabras en ese momento.