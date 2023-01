¡Toda acción tiene su consecuencia! Fanática en depresión luego que Bad Bunny lanzara su celular y tomará acciones legales

El puertorriqueño Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, hace unos días cometió un incidente que lo marcaría por el resto de su carrera. Como toda acción tiene su consecuencia, la situación del cantante cada vez es más delicada y esto sucedió por lanzar el celular a una fanática. Las críticas no se hicieron esperar. Si aún no conoces el contexto, te dejamos esta nota que te puede servir:

Según el periódico puertorriqueño “El Nuevo Día”, la familia de la joven cuyo celular fue arrebatado -por quien tenía en un pedestal- tomará acciones legales en contra del intérprete de “Me porto bonito”.

Pero.. ¿Qué quieren sacar con todo esto?

El reportero español Alex Rodríguez, en el programa “Siéntese quien pueda”, mencionó que tuvo la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista a un testigo que estuvo presente ese día y que es cercano a la familia de la involucrada, pidió que lo llamen “Aquiles”, el mismo menciono que:

“Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso”.

Eso no es todo, el allegado de la familia -Aquiles- comentó que la afectada cayó en depresión, no quiere comer y tampoco levantarse de su cama. “Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación” mencionó.

¿Se imaginan? Que tu artista favorito no quiera tomarse una foto contigo y no solo eso, que te quite el celular y lo lance.

¿Es la primera vez que el artista hace esto?

Claramente no, Bad Bunny ya había hecho esto anteriormente. La primera vez que se metió en problemas fue cuando ofrecía un concierto en su gira “World Hottest Tour” y un admirador le lanzó su teléfono en el escenario Truist Park en Atlanta (EE.UU.) La reacción no fue la mejor y lanzó el celular al lado contrario del escenario.

