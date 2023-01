La Vagancia no es como Bad Bunny, el mensaje que enviaron a sus fanáticos Los usuarios respaldaron a la agrupación ecuatoriana.

Conforme pasan los días más figuras del entretenimiento, sobre todo de la música, hacen eco del reprochable comportamiento que Bad Bunny tuvo con una fanática. Hasta el momento, nadie ha dado su apoyo a Benito más bien todo lo contrario.

[ “Es ser un majadero y malcriado”: Así llamo Alejandra Jaramillo a Bad Bunny por incidente con una fan ]

Uno de los grupos más populares del Ecuador, La Vagancia, no dejó pasar la oportunidad para ratificar que ellos siempre serán fieles a sus fanáticos. A la par, acotaron que siempre serán de barrio.

“Muy pocos nos conocen, pero eso no importa. Nosotros no le negamos selfies ni le botamos al agua los celulares a nadie. Valoren a sus vagos guambras. Y como dice el maestro Rubén Blades: El dinero y la fama no te cambian… solo te muestran tal y como eres. Del barrio para el Barrio”, finaliza el mensaje.

Apoyo de los fanáticos

No pasó un minuto para que la caja de comentarios evidencie la verdad dentro de las palabras de los representantes de la ‘Cumbia de Barrio’. Amor, respeto y bastantes saludos fueron las reacciones de sus fans, los cuales no dudaron en subir una que otra foto en compañía de la agrupación.

La Vagancia lleva más de una década plasmando la alegría y positivismo en los diferentes puntos de presentación. Entre sus principales hits se encuentran: o “Longa Sucia”, “El Mandarina”, “Bertha”.

Caso Bad Bunny

El mal momento que pasó Bad Bunny al verse hostigado por una fan y su tampoco justificable acción le ha presentado problemas incluso a nivel de popularidad dentro de plataformas musicales.

En Spotify se ha visto como sus principales temas han bajado dentro de la clasificación general de la app. A la par, similares como Anuel AA ha aprovechado la oportunidad para destacar que “jamás van a escuchar que no quiso tomarse una foto con un fan”.