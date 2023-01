Bad Bunny hizo honor a su nombre artístico y se pronunció tras roce con fanática del teléfono

Bad Bunny está decidido a ser el artista más renombrado del 2023, pues a tan solo dos días de haberse iniciado el año, ya se ha hecho tendencia en las casi 48 horas, pero por dos razones distintas, la más viral y criticada de todas, responde su volátil reacción en contra de una fanática.

El intérprete de ´Me porto bonito´, dejó atónito a más de un internauta, luego que se difundiera un video, donde se observa a quien parece ser una de sus seguidoras intentando hacerse una grabación con él, y este, tras pasado algunos segundos, mandó por los aires el teléfono de la chica.

Y por si esto fuera poco, cabe destacar que ahí no acaba la polémica, pues el artista quien no ha hecho sino recibir una avalancha de señalamientos que lo acusan de “presumido” y también de “haber olvidado su humildad”, se pronunció dejando en claro que no se arrepiente de lo hecho, y que de volver a presentarse una situación parecida, reaccionaría de la misma manera.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo a conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y así mismo lo trataré yo”, escribió el puertorriqueño.

Reacción de sus fanáticos

Twitter ha hecho tendencia a la voz de ´Callaita´ y ha vuelto centro de criticas su respuesta para con su seguidora, podría decirse que el artista está en medio del ojo del huracán de las voces más implacables de la música y el entretenimiento, la audiencia.

Estos son algunos de los comentarios que rondan a uno de los más sonados del género urbano.

El incidente ha creado dos bandos en las redes sociales, quienes respaldan a la chica por querer acercarse a quien considera es una estrella, y quienes apoyan a Benito, puesto que aseguran que la misma invadió un espacio personal del artista.