Piero Hincapié, vinculado con un nuevo amor ¿Será Bianca Fariña la dueña de su corazón?

Piero Hincapié, defensa central de 20 años, es vinculado amorosamente con Bianca Fariña por pasar Fin de Año en la playa de “Olón”, Santa Elena. Después de verlos juntos, los rumores que ambos tenían una “relación de más que amigos” fueron mucho más fuertes.

Al futbolista no lo han vinculado solo con Bianca Fariña, sino también con Valeria Gutiérrez, Jossmery Toledo, entre otras bellas mujeres. Muchos fanáticos lo han tachado como “mujeriego”.

Le preguntaron al futbolista si tenía una relación con Fariña y el respondió: “No, es solo una amiga”. La respuesta de Bianca Friña, de 26 años, fue diferente a la de Piero ya que ella sí se quedó a contestarle todas las preguntas a Leonardo Quezada, “Lazito”, en ‘Los hackers de la farándula’.

Las expresiones faciales de la bella modelo la delataron por completo. Traía una risita nerviosa y dijo: “Somos amigos, él ya te dio una nota, te dijo que somos amigos”

A pesar de la insistencia del presentador, Bianca fue muy amable y con todo el respeto le dijo: “Mira yo de mi vida privada no hablo, mi amor”.

Aunque ambos han negado varias veces frente a las cámaras que mantienen una relación, se los vio juntos en una moto acuática compartiendo con más amigos, las fotos que publicaron ambos en sus cuentas de Instagram sería lo que les dejó en evidencia. “Las imágenes están y que cada persona saque sus propias conclusiones”, finalizó Bianca.

¿Qué tiene que ver Valeria Gutiérrez con Piero Hincapié?

El supuesto romance que existía entre Valeria, actriz y modelo de 23 años, se descartó por completo cuando le preguntaron sobre el tema al futbolista y el respondió: “No es nada para mi”.

También se rumoraba que la bella modelo quería salir con él solo por su fama y dinero. Ella lo desmintió diciendo: “Yo misma me pago mis cosas, me he podido dar mis propios lujos y creo que las personas que me conocen bien, lo saben”.