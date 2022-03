Valeria Gutiérrez: “Tengo 22 años, soy virgen y me enorgullece decirlo”

Valeria Gutiérrez, Miss Ecuador Internacional 2021, hizo algunas revelaciones sobre su vida personal, personal, su paso por el reality de ‘En Contacto’ y la polémica en redes sociales por su amistad con el panameño, Miguel Melfi y por un video donde se la veía en medio de una pelea.

En una entrevista con Revista Mariela, Valeria confesó que es virgen y no tiene problema en decirlo.

“Cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero a mí sí me gustaría casarme y entregarme completamente a mi esposo, me parece algo muy bonito y especial (...) Tengo 22 años, soy virgen y me enorgullece decirlo”. — Valeria Gutiérrez

Con respecto a Miguel Melfi

“La primera vez que conocí a Miguel Melfi fue en la Casa de las Estrellas de En Contacto, me pareció un buen chico, tiene obviamente lo suyo y tuvimos una gran química de amistad, fue como si lo hubiese conocido antes”.

Luego de que vario seguidores en redes hayan tomado a mal la relación entre Miguel Melfi y Valeria Gutiérrez en redes apareció un video donde se esconde cuando los chicos de “El poder del Amor” se reunieron. En las imágenes se ve que Vale se esconde.

Miguel Melfi se despide de Ecuador (Instagram)

Al respecto le dijo a Mariela que “no fue un error haber ido sino haberme escondido en uno de sus videos”. La Miss Ecuador Internacional 2021 dijo que solo le tocó el brazo y las redes estallaron. “Es que era de Andreina”, dijo Mariela Viteri.

Vale dijo que en Ecuador tienen una mentalidad más cerrada. “Como si tú estás con una pareja, no puedes salir con tus amigos o si no estás haciendo cosas malas. Yo me crié en Miami si tengo una pareja y me dice voy a salir con amigos y amigas, ok diviértete. Aquí no se arma un relajo”.

“Yo tenía mucha gente apoyándome, pero cuando comenzaron a involucrarme con Miguel me cayeron encima, no entendía por qué”. — Valeria Gutiérrez

La modelo también reveló que por el tema recibió hasta amenazas de muerte.”Me han dicho ‘cuídate en la calle que te vamos a encontrar por haber separado a una pareja’ y todo ese hate no solamente era para mí sino para Miguel Melfi”.

Sobre el video en medio de una pelea

“El año pasado estaba conociendo a un chico, pero como no estaba lista para una relación le dije que seamos amigos, lastimosamente él no quería mi amistad. Este año coincidentemente me lo encontré después de una farra, él me vio con otra persona, se puso muy agresivo, yo me enojé, me bajé del carro y le pedí que se comportara como un hombre”.

Entre sus revelaciones personales contó a Mariela que tiene una facilidad para dormir en cualquier momento del día. Y dormir más de 8 horas, es su gran talento, entre risas. Ahora se encuentra en los preparativos de Miss Internacional que será en noviembre.

En su situación sentimental revela que no tiene novio, pero sí está conociendo a alguien.