¡De grabar un video musical a concierto gratis! Bad Bunny y Arcangel hicieron bailar a todos en las calles de Puerto Rico

Bad Bunny, cantante puertorriqueño de 28 años, no ha parado de sorprender a sus fanáticos. Todos pensábamos que cuando mencionó retirarse de la música, no se sabría nada más de él, pero no fue así, ‘Benito’ sigue dando de qué hablar con cada nueva aparición en los medios y esta no fue la excepción.

Arcangel, rapero puertorriqueño de 37 años, compartió el escenario de las calles al igual que una discoteca que estuvieron completamente repletos junto Benito en Puerto Rico. La discoteca se llama Fifty Eight. Los dos artistas decidieron unirse para oficialmente grabar el videoclip de ‘La Jumpa’ a pesar de que su fecha de lanzamiento fue el 30 de noviembre del año 2022.

Los fans del género urbano al ver que estaban los dos reyes del reggaeton juntos en Calle Loiza - Puerto Rico, no dudaron en sacar sus teléfonos y grabar lo que estaban presenciando, no lo podían creer, después de 6 años de haber colaborado juntos en la canción “Tu no vive así” -que tuvo bastante éxito- el nuevo lanzamiento de ‘La Jumpa’ cumplió todas las expectativas que prometían a sus fanáticos.

Bad Bunny y Arcangel esta noche en Calle Loiza, Puerto Rico. 🇵🇷 pic.twitter.com/UlCRXKnNYs — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) December 28, 2022

El espectáculo estuvo presente desde temprano en la Vega Baja recorriendo varias calles de Puerto Rico y dándoles un ‘show’ inolvidable a todo su público. Los comentarios no se hicieron esperar y pusieron:

“Wey ya…. Quiero vivir en PR y cruzarme casualmente con Bad Bunny y Arcangel grabando como si nada en la calle”, “Se imaginan que su artista favorito dé un concierto gratis y que el único requisito para escucharlo sea llegar hasta el lugar”, “Imagínate ir paseando por tu ciudad y ver a badbunny y arcangel dando un concierto encima de una gasolinera”, “Dios, trágame y escúpeme en PR para poder verlo al benito”.

Bad Bunny y Arcangel grabando el video musical de "La Jumpa" en Vega Baja, Puerto Rico. 🇵🇷 pic.twitter.com/KTFCeVGtHg — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) December 27, 2022

A parte de dar un concierto completamente gratuito, la humildad de ambos artistas enloquecieron a sus fans ya que accedieron con facilidad a dejarse tomar que les pedían.

Bad Bunny y Arcangel ya están grabando el video musical para “La Jumpa” pic.twitter.com/d82pA2CBX8 — Bad Bunny🌊 (@suconejitomalo) December 27, 2022

También puedes leer:

[ “Gato de Noche”: Con esta canción se despide de la industria el rey del reggaeton Bad Bunny ]

[ Además de Bad Bunny, qué otros artistas de Puerto Rico han hecho historia en la música ]