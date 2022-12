¡Carolina Jaume prepara su estocada! Se acoge al silencio en medio de la batalla legal con Allan Zenck y tras acordar no dar declaraciones

Carolina Jaume ha decidido acogerse al silencio en medio de tanta oscuridad que atraviesa con su exesposo y padre de su hijo, Allan Zenck. Una de las razones es que ambas partes han acordado no dar declaraciones ni entrevistas en medios de comunicación con el fin de mantener el tema privado. Pero posiblemente ya esté preparando su estocada por e duro golpe que recibió al ser enviada a la cárcel durante 24 horas.

[ ¡Carolina Jaume vuelve al ruedo! A Allan Zenck le da a entender que no le importa las batallas que deba enfrentar ]

En sus redes se ha mantenido en silencio. Solo una imagen relacionada a su fe y las adversidades que ha superado. Pero sobre el tema con Zenck, absolutamente nada. Puede que esté cumpliendo ese acuerdo o no lo haga. Pues Jaume se caracteriza por ser una mujer que no se calla nada y ha expuesto situaciones que no le agradan.

Justamente, sucede después que el pequeño Alonso logró pasar Navidad junto a Jaume y su familia. El 25 de diciembre igual estuvo con Zenck y su hermano. Unas tranquilas fiestas días después que la expresentadora de ‘En Contacto’ salió de prisión tras estar 24 horas detenida. Sobre ella pesaba una boleta de apremio por supuestamente obstaculizar el régimen de visitas.

Al salir de la cárcel, acompañada de sus abogados en una camioneta. Dio unas pocas palabras. Que pasará navidades con sus hijos. No se refirió a nada más y todo relacionado al tema lo han informado sus abogados. Que en un reciente comunicado se inició que Zenck ha publicado “mentiras” por lo que se ven en la obligación de aclarar los últimos acontecimientos.

¿A qué acuerdo llegaron?

A uno de ‘Los hackers de la Farándula’, Leonardo Quezada ‘Lazito’, Zenck envió un mensaje para acalarar ciertos puntos y entre ellos el acuerdo al que llegó con Jaume.

“El acuerdo y acta de mediación (está) legalmente firmada para las visitas, hay también un acuerdo de caballeros entre nuestros abogados (...) se ha acordado no dar entrevistas ni declaraciones a medios de comunicación y mantener este tema en privado para mantenerlo por las vías netamente legales”.

Es lo que dice el WhatsApp. También agrega Zenck que le ha prometido que Gabriela Guerrero, su novia, le de una entrevista sobre todos los temas que deseen. Ella ha recibido cientos de ataques y hasta ha sido señalada como la manzana de la discordia en la relación que tuvo Jaume con el padre de su niño.