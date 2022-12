“Gracias Dalo, por quedarte conmigo en la penitenciaria”: Carolina Jaume muestra su agradecimiento a quienes la apoyaron mientras estaba detenida

Carolina Jaume recuperó su libertad y, aunque de su boca no han salido opiniones sobre lo que llevó a su detención, si se tomó el tiempo de agradecer a través de sus redes sociales a todas las personas que la apoyaron, ayudaron y acompañaron durante las casi 24 horas que estuvo retenida.

En una publicación en su Instagram, menciona a Krysthel Chuchuca, Dora West, Rayo Vizcarra, Mabel Bastidas, Francisco Pinoargotti, Jorge Campozano, Érika Velez y algunos otros, por “estar ahí, donde nadie más estuvo”.

“Las circunstancias y las decisiones que condujeron a que pase lo que pasó no van definir mi vida. En momentos como este, te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos”, escribió la presentadora de televisión en un emocional texto en su cuenta personal de Instagram.

Además, añadió que agradecia al abogado Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño, por “poner las necesidades del otro por encima de las propias. Gracias @daloxhecho por quedarte conmigo en la penitenciaria a no abandonarme en ningún momento a sacrificar tu día tu tiempo y tu esfuerzo cuando llegaste a la cárcel llore de emoción a ver un corazón sincero que no me abandonó y no me dejo sola ahí adentro”, afirmó Jaume.

También agradeció a los profesionales que trabajaron para lograr su libertad y afirmó que quienes estuvieron involucrados “lo hicieron sin interés alguno”.

“A @alfredoarb @dvdartschem @adrianmorayerovi Gracias por su amabilidad, tiempo y esfuerzo. No tengo palabras para agradecerle su implicación no me equivoque en poner en manos de ustedes la defensa de mi honra. Hicieron más que defenderme más que consolarme; me han dado consejos tan saludables, tan prudentes, tan llenos del conocimiento del mundo y del corazón humano”, describió.

Carolina también dedicó parte del texto a dar gracias a Dios y expresar la enseñanza que le dejó lo ocurrido.