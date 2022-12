Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño ayudaron a Carolina Jaume a recuperar su libertad

Una de las figuras reconocidas que ayudó a Carolina Jaume a recuperar su libertad es Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño. Ambos colgaron fotografías y palabras para la expresentadora de ‘En Contacto’ en la que también se le vio tranquila.

Bucaram reposteó una historia del abogado Alfredo Arboleda. En la foto aparecen ambos letrados junto con Jaume que estaba evidentemente al natural y en ropa deportiva. “Libre. Lo volvimos a hacer”, escribió.

Instagram

Es bien conocido que Bucaram tiene un estudio jurídico y trabaja en algunos procesos con Arboleda quien ha trabajado en casos conocidos como el de Gabriel el ‘Loco’ Cortez. También tuvo como clientes al expresidente, Abdalá Bucaram Ortiz y Alfredo Adum, exministro de Energía y Minas.

Pazmiño, también presentadora, colgó una serie de fotografías con Jaume y le dedicó unas palabras. “Te quiero, Caro. En las buenas, en las malas y en las malísimas. Hoy más que nunca vivo convencida que eres una mujer maravillosa”.

Instagram

Jaume estuvo casi 24 horas en el Centro de Detención Provisional (CDP) por supuestamente obstaculizar el régimen de visitas de su hijo con A. Z., de acuerdo con una boleta de apremio. Los medios locales abordaron a la expresentadora de ‘En Contacto’ que estaba a bordo de un vehículo con dirección hacia su casa.

“A mis hijos, los amo. Ya estoy yendo a la casa. No pude hablar con ellos porque se me impedía la comunicación. Solo pude hablar con mi mamá (...) Si yo no salía hoy no iba a estar para navidad”, declaró para las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’.

Agradeció quienes la apoyaron masivamente tanto física como virtualmente en redes sociales. “Hombres y mujeres feministas, gracias (...) No se trata de una mujer privada de su libertad o un hombre que quería ver a su hijo”.

Una de ellas fue la abogada y política ecuatoriana, Cristina Reyes, se pronunció en sus redes sociales para exigir la libertad de Jaume. Bajo la etiqueta #LiberenACarolina dejó sus expresiones. “Me parece insólito la detención arbitraria”.

La detención se dio mientras Jaume estaba en las grabaciones para el programa digital ‘El hueco’, alrededor de las 18:30 de este lunes, cuando salía de una peluquería en Guayaquil.