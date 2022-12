“Ya estoy yendo a la casa, hijos”: Las primeras palabras de Carolina Jaume tras recuperar su libertad

Carolina Jaume recuperó su libertad tras estar casi 24 horas en el Centro de Detención Provisional (CDP) por supuestamente obstaculizar el régimen de visitas de su hijo con A. Z., de acuerdo con una boleta de apremio. Los medios locales abordaron a la expresentadora de ‘En Contacto’ que estaba a bordo de un vehículo con dirección hacia su casa.

“A mis hijos, los amo. Ya estoy yendo a la casa. No pude hablar con ellos porque se me impedía la comunicación. Solo pude hablar con mi mamá (...) Si yo no salía hoy no iba a estar para navidad”, declaró para las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’.

Agradeció quienes la apoyaron masivamente tanto física como virtualmente en redes sociales. “Hombres y mujeres feministas, gracias (...) No se trata de una mujer privada de su libertad o un hombre que quería ver a su hijo”.

Una de ellas fue la abogada y política ecuatoriana, Cristina Reyes, se pronunció en sus redes sociales para exigir la libertad de Jaume. Bajo la etiqueta #LiberenACarolina dejó sus expresiones. “Me parece insólito la detención arbitraria”.

Jaume estuvo detenida porque una jueza emitió la medida por supuestamente haber incumplido y obstaculizado el régimen de visitas de su hijo con A. Z., quien pidió obtener acceso a su hijo y se le concedió esa medida. Una vez que llegó a la instancia de mediación, se logró un acuerdo de visitas abiertas.

En el documento de apremio se indicó que hay un incumplimiento por parte de Jaume a lo ordenado.

Su abogada María Gabriela Junco había dicho que en 24 horas se haría la audiencia para recuperar su libertad. “Esa boleta de apremio no tiene ni si quiera firma de la juez, ni si quiera el oficio (...) ayer no hicieron ningún audiencia. Estoy en Samborondón presentando habeas corpus”, declaró en En Contacto.

Donde estuvo retenida Jaume detenida, sus amigas como Dora West y Chuchuca acudieron para conocer la situación.

La detención se dio mientras Jaume estaba en las grabaciones para el programa digital ‘El hueco’, alrededor de las 18:30 de este lunes, cuando salía de una peluquería en Guayaquil.