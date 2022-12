Dora West se pronunció respecto a lo que sucedió durante la noche que estuvo retenida Carolina Jaume en el Cuartel Modelo de Guayaquil

En una peluquería de Guayaquil fue retenida Carolina Jaume en Guayaquil. La actriz y expresentadora de Ecuavisa fue trasladada al Cuartel Modelo donde continua a órdenes de la autoridades. A las inmediaciones de la jefatura llegó Dora West, luego de enterarse de los hechos. Además, en el programa de este martes 20 de diciembre, de En Contacto, dio más detalles.

“Yo también estoy preocupada y no sé motivos ni nada. Solo sé que está acá ella”, indicó primero en una entrevista para “Los Hackers de la Farándula”, la noche de este lunes.

La mañana del martes 20 de diciembre señaló que: “Yo no sé si antes de que yo llegara, la abogada pudo ingresar. Hasta donde yo sabía, ella indicó que no había podido hablar con Carolina. Ni siquiera siendo la abogada tenía acceso. Si podía comunicarme con ella. Si no podía ingresar está bien, la ley es la ley, pero yo quería por lo menos pasarle agua”.

¿Quiénes llegaron al Cuartel Modelo a respaldar a Carolina?

Aparte de Dora y la abogada, estuvo ‘Rayo’, Arturo Vizcarra, quien estaba angustiado y preocupado por Carolina Jaume. También estivo presente Krystel Chuchuca.

Por otro lado, cuestionó el video que apreció en redes sociales, donde se pudo captar el momento donde la actriz y expresentadora fue retenida por agentes de la Policía Nacional.

Dora y Jaume fueron compañeras del mismo segmento de farándula y entretenimiento desde inicios de este año, por lo que llegó desesperada y con angustia llegó la presentadora de En Contacto.

Sobre la retención

De acuerdo, a la información brindada por la defensa de Carolina Jaume, la actriz habría tenido una boleta de apremio, de la que no existía apremio, por no cumplir los acuerdos que existían con su expareja Allan Zenck, sobre su hijo.

Asimismo, el comunicador Angelo Barahona, señaló que por parte de la defensa de Zenck, quienes señalaron que le pacto de mediación su cliente recibió la aprobación de el juez para que pueda ver a su hijo cuando se le determinó.

Sin embargo, Carolina Jaume no habría cumplido con lo demandado, es decir, “lo estipulado por la leyes, a decir de la defensa de el ex esposo”.