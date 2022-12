La ‘Flaca’ Guerrero confesó la razón por la que abandonó Ecuavisa y revela si volverá a la televisión ecuatoriana

María Teresa Guerrero, más conocida como ‘La Flaca’ estuvo en Ecuavisa por 16 años, donde pasó por varios programas y segmentos del canal del cerro, pero en 2014 cerró su ciclo en “En Contacto” para mudarse a Estados Unidos. Su nombre ha estado sonando fuerte en el mundo de la farándula ecuatoriana, debido a sus comentarios sobre la nueva era del matinal, donde indicó que antes ‘era mejor’.

Ante la polémica por su criterio, la ecuatoriana fue entrevistada para el espacio “Una noche con Juan Carlos Aizprúa”. En una amena conversación, recordaron los inicios en la televisión y la razón por la que dejó la carrera. Actualmente vive en Boulder, Colorado, después de su separación con Danny Glick.

“Mi vida la cambié por completo desde que salí de la televisión hace casi ocho años. Me dediqué al deporte por completo. Yo siempre fui deportista, antes de ser presentadora”, dijo en la entrevista.

¿Por qué se fue de Ecuavisa?

La ‘Flaca’ Guerrero habló de los seis años que estuvo en ‘En Contacto’ y reveló que fue por amor que decidió ‘dejar todo’. “Después me enamoré y cuando Danny me pidió matrimonio nos fuimos y dejé todo”, agregó.

Además, confirmó que fue por decisión propia ya que su verdadera pasión es el deporte. “A mí no es que nadie me botó del canal. Al principio fue durísimo porque no lograba mis objetivos deportivos, pero es que nada se consigue de la noche a la mañana. Ahora (el deporte) es mi vida entera”, recalcó.

También cabe recordar que en el 2012, ‘La Flaca’ tuvo un accidente que le cambió su vida para siempre y se tuvo que alejar de la televisión por seis meses. Aunque luego regresó al canal, ella mencionó que esa fue la primera señal para que deje su carrera y así lo concretó en 2014.

“Yo sentía que ya no estaba siendo mucho ejemplo en un programa de farándula, en un programa matinal. Yo quería transmitir algo positivo en el deporte que realmente es lo que amo”, dijo.

“La decisión de dejar el canal no fue fácil, imaginate era mi casa y yo amo Ecuavisa hasta el día de hoy porque estuve 16 años de mi vida, empecé muy chiquita, pero hay que arriesgarse y no me arrepiento”. — María Teresa Guerrero

¿La ‘Flaca’ Guerrero vuelve a la televisión?

Juan Carlos Aizprúa le preguntó a Guerrero sobre si hay una posibilidad de regresar a la televisión y la deportista tuvo clara su postura. “Mi enfoque está en el deporte y cuando llegue el momento me gustaría retirarme del mismo en Ecuador”, enfatizó lo que quiere decir que no está en sus planes regresar a la pantalla chica.

“Si algún día volviera a la televisión quisiera estar en un proyecto en el que pudiera estar una semana y regresarme (a Estados Unidos) pero ya a a vivir por completo (en Ecuador) es complicado”, sostuvo.