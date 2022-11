‘La Flaca’ María Teresa Guerrero fue hospitalizada al terminar una competencia deportiva en México

María Teresa Guerrero, conocida como ‘La Flaca’, compartió en su cuenta personal de Instagram que viajó a México para participar en una competencia deportiva, pero al finalizarla sufrió un golpe de calor y terminó hospitalizada.

“Flaca you are an Ironman. Condiciones extremas en Cozumel, corriente en contra en el agua, y un sol extremo en la bici y en la maratón. Terminé caminando los últimos 5k pero terminé”, dijo Guerrero en su publicación.