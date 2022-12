Carolina Jaume y Nathalie Carvajal sacan ‘los cueros al sol’ sobre lo que pasó en el ‘Poder del Amor 2′

En un nuevo episodio de ‘Locos por Ayudar, Las Huecas’, edición mundialista, las protagonistas fueron Carolina Jaume y Nathalie Carvajal. Desde que inició el video, las bromas en doble sentido no se hicieron esperar, como mediador estuvo Jonathan Estrada.

Este programa se trataba de un versus con preguntas y respuestas de las ecuatorianas, hablaron de las relaciones y locuras que hicieron en Turquía durante las grabaciones de ‘El Poder del Amor 2’.

Lo que se veía en cámaras era sencillo, Nathalie Carvajal era pareja del puertorriqueño Fredito y a Carolina Jaume la involucraron con Gus Leone. Sin embargo, tras cámaras las historias eran otras. Las ecuatorianas hicieron revelaciones del su paso por el reality.

Carolina Jaume empezó preguntando a Nathalie si estuvo íntimamente con otro de los participantes. “¿Te comiste al ganador del ‘Poder del Amor’? A lo que Carvajal respondió que era falso. Sin embargo, Jaume insistió que mentía.

Luego Nathalie le preguntó si Carolina quiso con el ecuatoriano Hernán del Pozo. “Yo me quise comer a otro que no era Hernán del Pozo, él quería comerme a mí (...) Él me mandó su pack”, respondió Jaume.

En una pregunta de vuelta, Carolina le cuestionó si su compañera quiso estar con Gus Leone cuando ella llegó. “¿Me lo quisiste cruzar?”, preguntó Jaume a lo que Nathalie dijo, sin culpa, que era verdad.

También se reveló que era verdad que Jaume se metió al cuarto de Gus Leone en su primer viaje. “Me abrí el saco y le dijo “hola”, estaba en ropa interior. Así me lo quise levantar”, contó Jaume.

Además, se dijo si estuvieron involucradas con personas externas a los participantes. ”Yo salí con un turco y uno del poder del amor”, dijo Carolina y Nathalie reveló que antes de Fredito salía con un futbolista inglés.

Las revelaciones continuarán con un nuevo episodio.